هيئة البترول تناقش خبرات وقصص نجاح تقليل التكلفة والفاقد في مجالات الإنتاج

نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول ندوة حول التقنيات الحديثة لتخفيض تكلفة الإنتاج وخفض الانبعاثات "Modern technologies to reduce production Costs and Emissions "والتى ضمت عددًا من شركات الإنتاج والصيانة والقطاع الخاص لعرض وتبادل الخبرات وقصص النجاح حول جهود زيادة الإنتاج مع الالتزام بترشيد النفقات وتحقيق التوافق البيئى وخفض الانبعاثات.



شارك فيها شركات بترول بلاعيم وعجيبة والعامة وخليج السويس وبتروسيلا وجنوب الضبعة للبترول وشركة الأسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت" وفريق إنتاج المادة الكميائية كاسر الاستحلاب التى تحقق نجاحات منذ انطلاقها العام الحالى وذلك إلى جانب عدد من شركات المقاولات والتوريد التابعة للقطاع الخاص.



وشهدت المناقشات التى أدارها المهندس تامر إدريس نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للإنتاج ومساعده لمشروعات استرجاع غاز الشعلة المهندس أحمد عبالجليل تفاعلاً حول موضوعات الاستفادة من مواسير الحفر والإنتاج الغير مستخدمة والتى يمكن إعادة تدويرها وما حققه استخدام الطاقة الشمسية فى تجارب حقن الحقول وتقليل الفاقد من محطات توليد الطاقة واستخدام عوادم التوربينات من الغاز فيها والتى تستهدف خفض التكلفة والانبعاثات وتقليل الهدر.



وأوضح إدريس أن الندوة أعدتها المهندستان داليا عاطف مدير إدارة تنمية الحقول وهند محمد محمود رئيس قسم الخزانات بنيابة الإنتاج بالهيئة ، انطلاقاً من محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المتعلقة بزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية كأحد الموضوعات الهامة التى تدعم جهود جذب الاستثمارات وتهيئة بيئة العمل باستمرار وبما يتوافق مع التطور الذى تنشده صناعة البترول والغاز فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها والفرص المتوافرة للصناعة فى العديد من المجالات وأهمية اتساع الرؤية لدى الحاضرين فيما يخص موضوعات الانعكاس الإيجابى لمشروعات التحول الطاقى والتوافق البيئى على الصناعة البترولية وجودة الحياة عمومًا بالإضافة إلى العائد الاقتصادى من الترشيد وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الاستهلاك وإدارة الموارد بمنهج الاستدامة.



وأشار العرض التوضيحى المقدم من المهندسة ياسمين مصطفى من تنمية الأعمال ببترومنت والمهندس معتز سلامة من شركة تريد إلى أن مايتم من تقديمه من خدمات تغليف ولحام وتأهيل خطوط الأنابيب والتطور التقنى فى هذا المجال وأن هذا يمثل خياراً اقتصادياً ضمن الحلول المتنوعة المقدمة لدعم العملية الإنتاجية.



وعرض المهندسون طارق مهران من بترول بلاعيم ومحمود صفاالله من عجيبة ومحمد كريم من بتروسيلا تجارب شركاتهم فى الاستفادة من مخزون الخطوط فى دعم عمليات الإنتاج وما حققته تجربة الاعتماد على خدمات إعادة تأهيل المواسير من وفر وسرعة لصالح إنجاز العمليات.



وعرض المهندس محمد بسيونى من شركة جنوب الضبعة للبترول لتجربتها فى استخدام الطاقة الشمسية لحقن البتروكيميكال فى 6 آبار وما حققته من وفر استهلاك السولار وتكلفة التشغيل وخفض انبعاثات تقدر بحوالى 1150 طنًا، لافتًا إلى أن التجربة التى بدأت منذ عام 2021 استردت تكلفتها فى العام الأول من الوفر المحقق ولا زالت تحقق وفورات تنعكس على تكلفة الإنتاج.



وعرض فريق إنتاج كاسر الاستحلاب، الكيميائى عمرو توفيق من الشركة العامة مدير الفريق ومايكل وجدى من شركة القاهرة لتكرير البترول وإيهاب شكرى من شركة خالدة للبترول ، تجربتهم فى تصنيع منتج مصرى بتروكيماوى لإنتاج كاسر الاستحلاب بنسبة حوالى 70% للحقن فى الآبار ونجاح استخدامه فى الشركة العامة للبترول ونجاح اختباراته فى حقول نياج بشركة بدر الدين وبتروشهد وجنوب الضبعة وسوكو وغيرها وأنه حاز ثقة العديد من الشركاء الأجانب ، مما يفتح الآفاق نحو توفير منتج مصرى بمواصفات عالمية يؤمن المخزون اللازم للإنتاج يحقق وفرًا فى التكلفة وتواجدًا محليًا ويتم إنتاجه من خلال شركة القاهرة لتكرير البترول وتوقع الفريق تنامى مبيعاته على مدى العامين القادمين.



وعرض المهندس محمد إسماعيل من شركة جابكو والشركة الألمانية المنفذة لمشروع استغلال عوادم التوربينات فى رأس شقير ورأس بكر ورأس العش تجربتهم والتى تحقق وفر فى السولار وتكلفة الصيانة والعمرات وخفض الانبعاثات.



وفى نهاية الندوة أوضح إدريس وعبدالجليل أهمية تدوين المناقشات فى تقرير من الحاضرين مرفقُا به رؤاهم ومقترحاتهم وإرسالها على إيميلات معدى الندوة واستدامة التواصل والحوار وزيادة التوعية لدى زملائهم بالموضوعات محل النقاشات وفتح الباب أمام الجميع لمدهم بالأفكار والمقترحات.