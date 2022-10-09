عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى وقف انعقاد عمومية نادي سموحة

صدى البلد

 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأحد تأجيل الدعوي المقامة من محمد مجاهد ، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوي لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة والمقرر انعقادها في 11 نوفمبر المقبل لعدم إدراج إسم مرشح ضمن المرشحين للإنتخابات لجلسة 23 أكتوبر الجاري للإطلاع على المستندات  .

زحام شديد.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

اتفقت مع عشيقها على قتله.. المتهمون بقتل زوجها ببولاق الدكرور أمام الجنايات

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحه الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.. جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها ، وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحه على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.

 

محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى نادي سموحة سموحة مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

ماهو الحب وكيف يكون كما يرضى الله..الأزهر يجيب

تشبه سفن الفضاء.. أغرب 5 سيارات خارقة في العالم | صور

برلمانية: مصر تشهد نقلة نوعية في مجال تصنيع الدواء

رسميا .. إنبي يعلن ضم إيريك تراوري من بيراميدز

محدش خد باله.. إبراهيم فايق يكشف خدعة محمد شريف في هدف عبدالمنعم| فيديو

تحديد هوية صاحب الشاحنة المتورطة في تفجير جسر القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

كل ما تكبر تحلى.. أجرأ إطلالات روبي بعد سن الأربعين| شاهد

بشرى للمصابين بسرطان المثانة.. طريقة جديدة للتخلص من المرض نهائيا

تفسد أسرع وتصيبك باحتباس السوائل.. أطعمة عليك التوقف عن تجميدها

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ