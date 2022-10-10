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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن أسعار وفئات تليورايد 2023 عالمياً | صور

كيا تيلورايد موديل
كيا تيلورايد موديل 2023

أعلنت كيا عن أسعار سيارة تيلورايد 2023 المحدثة، وشهدت أسعار سيارة الدفع الرباعي الشهيرة زيادة سعرية كبيرة مقارنة  مما كانت عليه في العام الماضي، وستأتي بإصدار جديد يتصدر القائمة بسعر 50000 دولار، وسيتوفر طراز الفئة الأولى بسعر 37,025 دولار، بزيادة 2300 دولار عن عام 2022.

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كيا  تيلورايد موديل 2023

ستحصل سيارة كيا تيلورايد LX على نظام دفع أمامي فقط مع مقاعد بثلاثة صفوف بالداخل، وتتضمن كيا مجموعة Drive Wise الخاصة بها من أنظمة مساعدة السائق والسلامة، مع ميزات مثل تنبيه الاصطدام الأمامي، ومراقبة النقطة العمياء، ومساعدة الحفاظ على المسار، والتحكم الذكي في الطواف القائم على الملاحة. 

كيا  تيلورايد موديل 2023

ستاتي السيارة بنفس المحرك وناقل الحركة الذي تستخدمه جميع مستويات تيلورايد، وهو محرك V6 سعة 3.8 لتر ينتج 291 حصانا، وعزم دوران يبلغ 262 رطلاً ، ويتم إدارته بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

كيا  تيلورايد موديل 2023

يتوفر نظام الدفع الرباعي في جميع فئات السيارة بزيادة 2000 دولار، باستثناء فئة  SX-Prestige  الجديدة تأتي بدفع رباعي فقط، ويعمل SX-Prestige باعتباره الرائد الجديد لـ Telluride ، ويبدأ من 51,725 دولارا، وهو أعلى بكثير من تيلورايد التي تتصدر نطاق 2022.

كيا  تيلورايد موديل 2023

تضيف كيا أيضًا حزم X-Line و X-Pro التي ترفع السعر أكثر، ليصل سعر تيلورايد SX-Prestige X-Pro  لسعر 54120 دولار.

 

تعتبر X-Lineو X-Proحزمتان جديدتان لسيارة تيلورايد 2023، البداية بـ X-Line، الذي يتم توصيله بشبكة وعجلات جديدة وقضبان سقف، وعلى الجانب الميكانيكي، يبلغ ارتفاع X-Lineنصف بوصة تقريبًا. 

كيا  تيلورايد موديل 2023

بينما يتضمن X-Proكل ذلك بالإضافة إلى مجموعته الخاصة من العجلات المخصصة مقاس 18 بوصة والملفوفة بإطارات لجميع التضاريس، كما أن لديها قدرة سحب أفضل قليلاً تبلغ 5500 رطل.

 

ستصل سيارة كيا تيلورايد 2023 إلى الوكلاء هذا الشهر. 

تقنية الفيديو اسعار كيا Drive Wise SX-Prestige TELLURIDE كيا تيلورايد موديل 2023

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