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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الغفور تشارك جمهورها بـ صورة لها من على شاطئ البحر

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، جمهورها بـ صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت ريهام عبد الغفور: “فقط اذهب إلى الشاطئ وسيكون كل شيء على ما يرام”.

 

يذكر أن شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرا في مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة "شاهد vip" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط  وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.

ريهام عبد الغفور مصر الشرقاوى سلمى ابو ضيف محمد المصري باسم سمرة

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