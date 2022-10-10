سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

الجهاز المناعي عبارة عن مجموعة من الأعضاء والأنسجة والخلايا والإنزيمات التي تتحد جميعها تحت هدف واحد: حماية الجسم.

ما هي الذاكرة المناعية؟

تلعب الخلايا التائية والخلايا البائية والأجسام المضادة أيضًا دورًا مهمًا في إنشاء ذاكرة مناعية:

قدرة الجهاز المناعي على تخزين المعلومات حول مُمْرِض معين استعدادًا لهجمات مستقبلية من قبل نفس الممرض.

تعتبر الذاكرة المناعية مفهومًا مهمًا لإنشاء اللقاحات، والتي تعمل بشكل أساسي من خلال إطلاق استجابة مناعية أولية تخلق ذاكرة مناعية دون التسبب في المرض، لذلك عندما يواجه الفرد العامل الممرض "الحقيقي"، يكون جهاز المناعة مجهزًا بالفعل بآلية محددة لحماية الجسم.

الممرض مقابل المستضد

العامل الممرض هو كائن حي دقيق يمكن أن يسبب المرض ، مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الأوالي أو الفطريات، المستضد هو جزء من العامل الممرض يمكن التعرف عليه من خلال الخلايا العارضة للمستضد في الجهاز المناعي ، وهي خطوة مهمة في زيادة الاستجابة المناعية، ومهاجمه جهاز المناعة للمرض.

المصدر hopkinsmedicine