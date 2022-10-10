بـ رواتب مجزية | 1000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية ..رابط بالتفاصيل

بالتعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة ، والشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية ، تم توفير 1000 فرصة عمل للشباب ، في العديد من التخصصات ، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين ، بالاضافة الى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والإجتماعى وإنتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة.

وأوضحت الوزارة ، أن المهن المطلوبة للعمل بالشركات ، تشمل : رئيس عمال إنشاءات ، وعمال مساعدين ، وعمال خرسانة ، ونجار مسلح ، وعمال لحام ، وعمال تركيب هياكل خرسانية ، ونجارين ، وفنى ميكانيكا ، وعمال ربط .

ونوهت الوزارة إلي أنه على الراغبين في التقديم للحصول على تلك الفرص ، الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى : www.manpower.gov.eg ، وإتباع الخطوات الموضحة لتسجيل الطلبات فى الفيديو التالى : https://youtu.be/IrBnDRMW09Y .

وقالت وزارة القوى العاملة: أنه من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، قامت بالتنسيق مع شركتى "تريست روسيم" ، و"نيكيمت أتوم ستروى" العاملتين فى مشروع المحطة النووية ، لتوفير تلك الفرص للشباب المصرى الراغب فى العمل.

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