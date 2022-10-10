عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ رواتب مجزية | 1000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية ..رابط بالتفاصيل

صدى البلد

بالتعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة ، والشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية ، تم توفير 1000 فرصة عمل للشباب ، في العديد من التخصصات ، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين ، بالاضافة الى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والإجتماعى وإنتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة.

وأوضحت الوزارة ، أن المهن المطلوبة للعمل بالشركات ، تشمل : رئيس عمال إنشاءات ، وعمال مساعدين ، وعمال خرسانة ، ونجار مسلح ، وعمال لحام ، وعمال تركيب هياكل خرسانية ، ونجارين ، وفنى ميكانيكا ، وعمال ربط .

ونوهت الوزارة إلي أنه على الراغبين في التقديم للحصول على تلك الفرص ،  الدخول إلى الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى : www.manpower.gov.eg ، وإتباع الخطوات الموضحة لتسجيل الطلبات فى الفيديو التالى : https://youtu.be/IrBnDRMW09Y .

وقالت وزارة القوى العاملة: أنه  من خلال الإدارة العامة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، قامت بالتنسيق مع شركتى "تريست روسيم" ، و"نيكيمت أتوم ستروى" العاملتين فى مشروع المحطة النووية ، لتوفير تلك الفرص للشباب المصرى الراغب فى العمل.

IMG-20221010-WA0109
IMG-20221010-WA0109
IMG-20221010-WA0110
IMG-20221010-WA0110
IMG-20221010-WA0111
IMG-20221010-WA0111
الضبعة
الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن للزمالك.. فيديو

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

صفعها على وجهها.. وصلة ضرب من شاب لفتاة أمام المدرسة تثير الجدل

ترشيحاتنا

بعد توقف 4 سنوات.. هيئة النيل بين مصر والسودان تبدأ اجتماعاتها بالخرطوم

رئيس البنك الدولي يحذر: العالم سيواجه موجة خامسة من أزمة الديون

مصر والإمارات تنظمان احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المشتركة

التعليم تحتفل بتخرج أول دفعة من طلاب مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية

بـ رواتب مجزية | 1000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية ..رابط بالتفاصيل

الأرصاد: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد في هذا التوقيت.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة دينا حايك بالسرطان.. طبيبة: عمليات تكبير وتصغير الثدي غير متهمة

هل عاهة مستديمة.. حقائق عن إصابة عروس الإسماعيلية من علقة زوجها

بعد انضمامها لـ الستات ما بيعرفوش يكدبوا.. شاهد|10 إطلالات لزوجة أحمد السقا

ليفربول يواصل السقوط إلى الهاوية.. مستقبل صلاح في خطر مع الريدز

فيديو

القرآن الكريم السر.. نجل أنيس عبيد: والدي لم يقبل أي خطأ نحوي

الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

نعمل بدون ضوضاء ووصلنا لمكان كويس.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

الجمهور يفتح النار على أحمد الفيشاوي بسبب ظهوره وهو يدخن الشيشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ