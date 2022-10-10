مجازاة عاملين بالوحدات الصحية في 3 قرى ببني سويف وببا للتقصير

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للمتابعة بشأن مجازاة عدد من العاملين ببعض الوحدات الصحية بقري: بني سليمان مركز بني سويف والعجرة وجبل النور مركز ببا، وذلك في ضوء نتائج المرور والمتابعة والتفتيش الميداني لمتابعة سير عمل بتلك الوحدات الصحية خلال الفترة الماضية، حيث تضمنت المذكرة التي عرضها أشرف حماد عبد المنعم مدير الإدارة الإشارة إلى مجازاة حالات الغياب "بدون سند قانوني" ومجازاة مسؤولي الدفاتر بخصم يومين من الراتب لترك الدفاتر مفتوحة حتى ساعات التفتيش، فيما تبين أن الطعوم الموجودة بثلاجات الوحدات الصحية ببني سليمان وجبل النور صالحة للاستخدام، وذلك في ضوء ما ورد من وزارة الصحة في هذا الشأن

وكانت لجان من المتابعة الميدانية قامت بزيارة تفتيشية "في وقت سابق" تابعت خلالها سير العمل بالوحدات الصحية بتلك القرى، وأعدت تقريراً تم عرضه على المحافظ متضمناً التوصية بالتحقيق في بعض المخالفات والتقصير التي رصدتها تلك اللجان مع بعض المسؤولين بإدارات ببا وبني سويف لعدم قيامهم بالإشراف والمتابعة الدورية للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمة الصحية، وكذلك التحقيق مع مسؤولي الوحدات الصحية ببني سليمان وجبل النور للاحتفاظ بطعوم فيروس كورونا، والتحقيق مع مسؤولين الدفاتر لتركها مفتوحة حتى بعد انتهاء مواعيد رفعها والتحقيق مع حالات الغياب وتاركي العمل.