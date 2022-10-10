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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي المرج ضبطوه وسلموه للشرطة.. عامل يتخفي في ملابس نسائية لمراقبة زوجته

صدى البلد

لم يجد عامل وسيلة لمراقبة تحركات زوجته سوي قيامه بارتداء ملابس نسائية للتخفي ورائها ، إلا أن أهالي المرج فضحوا آمره بعد ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وتم تسليمه للشرطة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر  "فيسبوك" متضمناً قيام بعض الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص يرتدى ملابس خاصة بالسيدات وبحوزته سلاح أبيض (سكين) بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد وضبط المذكور (عامل) وأقر بإرتكاب الواقعة بغرض مراقبة زوجته وقيام الأهالى بضبطه أثناء ذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المرج الداخلية ملابس نسائية ضبط زوج يراقب زوجته عامل أجهزة وزارة الداخلية فيسبوك

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