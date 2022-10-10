أهالي المرج ضبطوه وسلموه للشرطة.. عامل يتخفي في ملابس نسائية لمراقبة زوجته

لم يجد عامل وسيلة لمراقبة تحركات زوجته سوي قيامه بارتداء ملابس نسائية للتخفي ورائها ، إلا أن أهالي المرج فضحوا آمره بعد ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وتم تسليمه للشرطة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك" متضمناً قيام بعض الأهالى بالإمساك بأحد الأشخاص يرتدى ملابس خاصة بالسيدات وبحوزته سلاح أبيض (سكين) بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وتم تحديد وضبط المذكور (عامل) وأقر بإرتكاب الواقعة بغرض مراقبة زوجته وقيام الأهالى بضبطه أثناء ذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .