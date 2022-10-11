بعد صورتهما الأخيرة.. 10 إطلالات آثارت الجدل لعروسة طارق العريان

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة رفقة عروسته الجديدة نيكول سعفان.

نيكول سعفان، هي عارضة أزياء سورية، وتحرص نيكول سعفان على مواكبة الموضة بشكل كبير ومميز، واختيار الفساتين الناعمة مع ارتداء الملابس الكاجوال التي تكشف رشاقتها.

كما تميل نيكول سعفان، إلى اختبار قصات الشعر الأنيقة، وتفضل اختيار الشعر الطويل، وألوان الشعر الغامقة التي تكشف عن جمالها.

وتفضل نيكول سعفان، أن تضع لمسات مختلفة وناعمة من المكياج الذي يكشف عن جمالها ، ويكشف جمالها ملامحها .

وإليكم صور نيكول سعفان