عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد صورتهما الأخيرة.. 10 إطلالات آثارت الجدل لعروسة طارق العريان

نيكول سعفان
نيكول سعفان

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة المخرج طارق العريان طليق الفنانة أصالة رفقة عروسته الجديدة نيكول سعفان.

 

txt

مجوهرات صاخبة.. ياسمين رئيس بإطلالة تثير الجدل| شاهد

txt

بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها | شاهد

 

نيكول سعفان، هي عارضة أزياء سورية، وتحرص نيكول سعفان على مواكبة الموضة بشكل كبير ومميز، واختيار الفساتين الناعمة مع ارتداء الملابس الكاجوال التي تكشف رشاقتها.

كما تميل نيكول سعفان، إلى اختبار قصات الشعر الأنيقة، وتفضل اختيار الشعر الطويل، وألوان الشعر الغامقة التي تكشف عن جمالها.

وتفضل نيكول سعفان، أن تضع لمسات مختلفة وناعمة من المكياج الذي يكشف عن جمالها ، ويكشف جمالها ملامحها .

وإليكم صور نيكول سعفان

 

نيكول سعفان صور نيكول سعفان زوجة طارق العريان عروسة طارق العريان أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

موضوعات متعلقة

زي المحلات .. تعرف على طريقة عمل الكريب

نوع من السندوتشات يصيب الأطفال بأمراض القلب والكبد | طبيب يحذر

مجوهرات صاخبة.. ياسمين رئيس بإطلالة تثير الجدل| شاهد

تسجيل صوتي .. حقيقة انتشار شلل الأطفال في مصر

سر مهاجمة جهاز المناعة نفسه.. معلومات تعرفها لأول مرة

بإطلالة لافتة.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها | شاهد

اليوم العالمي للصحة النفسية.. إزاي تفرق بين أعراض القلق والاكتئاب

آخرها عروس الإسماعيلية.. مواقف أثارت غضب رضوى الشربيني

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب: أغلقت باب الحب نهائيا.. وبنتي قالتلي عن زوجي السابق: ماما ده مينفعش ليكي

نجاة الصغيرة تدعم شيرين عبد الوهاب في محنتها بعد الطلاق

القصة وما فيها.. حكاية بطولات مصرية خالدة تسردها ريهام عياد

خدعتهم بالعنوان وصدمتهم بالحقيقة.. هكذا راوغت ريهام عياد الإسرائيليين

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. 21 كلمة مستجابة طوال الليل وحتى طلوع الفجر

الصين ترفض اقتراح إيلون ماسك لبيع خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتهما الأخيرة.. 10 إطلالات آثارت الجدل لعروسة طارق العريان

تشبه العروس.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

مشروب في منزلك.. يخلصك من السيليوليت واحتباس السوائل والسموم

إطلالات لـ هيفاء وهبي وضعتها في مأزق

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ