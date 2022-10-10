جامعة بنها: المزرعة السمكية لدينا تنتج من 150 لـ 200 طن سنوياً

كشف الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تفاصيل المزارع السمكية المفتوحة بالجامعة وآليات تشغيلها..

وقال سوسة خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،:" المزرعة السمكية في الجامعة تنتج من 150 لـ 200 طن سنوياً".

وأوضح سوسة:" جامعة بنها تنتهج نهج الجامعات المنتجة، من أجل تعزيز الموارد وتعطية إحتياجات المجتمع، لافتا إلي أن النظام الذي تم به الجامعة يشمل مرشح شبكي لتنقية المياه.

وأشاد رئيس الجامعة بمشروع المزارع السمكية بكلية الزراعة ، موجهًا بالعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.