جمال بخيت: بيرم التونسي كان مصري الهوية والانتماء

قال الشاعر جمال بخيت ، إن سيرة الشاعر بيرم التونسي وحياته كانت ملهمة، موضحا أنه كان مصري الهوية والانتماء والمحبة والنشأة والتضحية.

وأضاف جمال بخيت، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر الجديدة”، الذي يبث على قناة “ETC”، مساء اليوم الاثنين ، أن بيرم التونسي واحد من شعراء العامية المميزين، مؤكدا “أحبه كشخصية وكشاعر”.

وأتم جمال بخيت "قرأت لكبار المثقفين حين كنت فى الابتدائية، موضحا أن والدي الذى لم يتعلم القراءة والكتابة كان له التأثير الأكبر و«الأغرب» فى حياتي، ويدين بالفضل فى تكوين شخصيته المصرية لنشأته فى حى مصر القديمة، قادماً من صعيد مصر".