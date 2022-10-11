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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستهدف إنتاج 5000 سيارة أسبوعيا بألمانيا ..تفاصيل

جيجا فكتوري أول مصنع
جيجا فكتوري أول مصنع لتسلا في اوروبا

أعلن ايلون ماسك رئيس شركة تسلا سابقا أن مصانع الشركة خسرت مليارات، وأكد أنه يجب أن يكون سعيدا بما وصلت اليه مصانعه من إنتاج السيارات، حيث يتم إنتاج 2000 سيارة أسبوعيا من مصانع الشركة فى بألمانيا، وذلك في ظل مشاكل التوريد التي يعاني منها جميع مصنعي السيارات والتى لا تزال مستمرة حتي الآن.

جيجا فكتوري أول مصنع لتسلا في اوروبا  

كما أن الإنتاج المنتظم للسيارات بدأ منذ بداية عام 2022  وبالتحديد في يونيو من العام الجاري، حيث انه يتم إنتاج 1000 سيارة من نموذج Y أسبوعيا، وذلك ضمن خطة لزيادة الإنتاج خلال 3 أشهر واذا استمر الإنتاج علي هذا النحو يمكن الوصول إلي إنتاج 4000 سيارة أسبوعيا بحلول نهاية العام ، كما أن المسؤولين عن إنتاج سيارات تسلا خططوا سابقا لإنتاج 5000 سيارة أسبوعيا في عام 2022.

جيجا فكتوري أول مصنع لتسلا في اوروبا  

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وتعمل شركة تسلا علي تكثيف إنتاج السيارات من مصانعها في المانيا، وذلك لتغطية احتياجات السوق الأوروبية من سيارات تسلا بجانب إنتاج مصانع تسلا بالصين والولايات المتحدة .

جيجا فكتوري أول مصنع لتسلا في اوروبا  

علاوة علي ذلك فان يوم 22 مارس كان اليوم الأول لإنتاج سيارات تسلا من مصنع جيجا فكتوري الذي يقع قرب برلين، وقام ايلون ماسك بنفسة بتسلم أول 30 سيارة من موديل Y إلي أصحابها الجدد، حيث يعتبر مصنع جيجا فكتوري المصنع الخامس من مصانع تسلا، بالإضافة إلي انه أول مصنع لسيارات تسلا في أوروبا .

جيجا فكتوري أول مصنع لتسلا في اوروبا  

يذكر أن مصنع جيجا فكتوري في برلين يعمل به 3000  موظف، ويعمل المصنع علي إنتاج السيارات وبطاريات ومحركات كهربائية وقطع بلاستيكية ومقاعد ومحاور . 

إنتاج 2000 سيارة إيلون ماسك رئيس شركة تسلا شركة تسلا نموذج Y

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