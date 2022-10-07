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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنجاز غير مسبوق.. تسلا تحتفل ببناء 10 آلاف شاحن فائق السرعة| تفاصيل

تسلا تحتفل  ببناء
تسلا تحتفل  ببناء 10 آلاف شاحن فائق السرعة

وصلت شبكة تسلا للشحن السريع Tesla Supercharging الأوروبية مؤخرًا إلى إنجاز كبير، حيث تم تركيب 10000 شاحن في 30 دولة، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية.

 

وبالنسبة لعدد المحطات، يصل العدد إلى 875 ، والذي يبدو كافيًا لتوفير فرصة جيدة جدًا للشحن السريع في معظم أوروبا فيما يتعلق بالسفر لمسافات طويلة عبر الطرق السريعة.

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تم تثبيت ربع أجهزة شبكة تسلا للشحن السريع على مستوى العالم في أوروبا (أكثر من 38,500 حاليًا وأكثر من 36100 بنهاية الربع الثاني).

 

أصدرت تسلا خريطة توضح تطور شبكة الشحن الفائقة الخاصة بها، على الرغم من أنه لأغراض توضيحية فقط وليس تمثيلًا دقيقًا.

تسلا تحتفل  ببناء 10 آلاف شاحن فائق السرعة تسلا تحتفل  ببناء 10 آلاف شاحن فائق السرعة 

يمكن رؤية تمثيل مرئي أكثر دقة للشبكة على موقع تسلا الإلكتروني، ويظهر في بعض البلدان تواجد كبير وكثيف للشبكة، وفي بلدان آخرى تتواجد الشبكة بعدد محدود تغطي فقط الطرق السريعة الرئيسية.

 

تنمو الشبكة باستمرار مع إعطاء الأولوية في الأسواق التي تبيع فيها تسلا أكبر عدد من السيارات.

 

تصدرت ألمانيا دول أوروبا في عدد نقاط الشحن الخاصة بتسلا بعدد 143 نقطة شحن، وفرنسا في المركز الثاني بعدد 123 ، والمملكة المتحدة بعدد 100 والنرويج 95 والسويد 65 وإيطاليا 59 وإسبانيا 50 وهولندا 39 والنمسا 27 وسويسرا 27.

 

ستتاح شبكة الشحن الفائق الأوروبية الخاصة بتسلا للمركبات الكهربائية التابعة لعلامات تجارية منافسة، من خلال برنامج Non-Tesla Supercharger Pilot، مما يجعلها رائدة.

 

كان المشروع التجريبي (المتوفر حاليًا في 14 دولة) ممكنًا بفضل التوافق الأصلي لجميع سيارات تسلا الجديدة مع موصل CCS Combo 2 ، وهو المعيار النهائي لأوروبا (وربما معظم العالم في المستقبل، إلى جانب أمريكا الشمالية) وكوريا الجنوبية والصين وبعض الأسواق الأخرى).

 

يمكن لشاحن Tesla Superchargers في أوروبا (إصدارات V3) شحن ما يصل إلى 250 كيلو واط، ومن المتوقع مستقبلاً أن تطلق تسلا تصميمًا جديدًا بالكامل V4، والذي من المحتمل أن يتعامل مع مستويات طاقة أعلى.

 

إلى جانب Superchargers ، تعمل تسلا بنشاط أيضًا على Megachargers للشاحنات الكهربائية ، مثل Tesla Semi القادمة.

اوروبا Tesla Tesla Supercharging السيارات الكهربائية Supercharging

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