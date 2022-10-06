بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس أوفر 5008 | صور

كشف عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو عن إصدارات كهربائية هجينة من سيارات "بيجو 3008" و "بيجو 5008" ستتوفر لأول مرة بداية من العام المقبل، مما يعني أن كل سيارة في خط إنتاج الشركة سيتم بيعها بمجموعة نقل حركة كهربائية.

وتعكس هذه الخطوة اتجاه العلامة الفرنسية نحو التحول بالكامل لشركة سيارات كهربائية في المستقبل بحلول عام 2030، لإنتاج سيارات صديقة للبيئة، وخالية من أي انبعاثات كربونية ضارة.

بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008

سيحصل كل طراز على محرك بنزين بقوة 134 حصانًا، وعلبة تروس جديدة كهربائية مزدوجة القابض وبطارية 48 فولت يتم إعادة شحنها أثناء القيادة.

سيبلغ اجمالي قوة السيارة بيجو 5008 الهجينة 156 حصانا، وحوالي 248 ميلًا بشحنة واحدة ، وسيتم أيضًا تركيب مجموعة نقل الحركة على طراز e-208الأصغر في العام المقبل ، مما يمنحها نطاقًا كبيرًا وتعزيزًا للطاقة.

بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008

تقول بيجو إن مجموعة نقل الحركة تتيح خفضًا بنسبة 15٪ في استهلاك الوقود مع توفير عزم دوران إضافي ، على الرغم من أن النطاق الكهربائي فقط يقتصر على مسافات تقل عن كيلومتر واحد (0.62 ميل).

ستكون السيارة 5008 ، أكبر سيارة بيجو ، هي الطراز الأخير في مجموعة شركات صناعة السيارات الفرنسية التي سيتم تزويدها بالكهرباء، جميع الموديلات الأخرى بما في ذلك 3008 ، متوفرة بالفعل مع مجموعة نقل الحركة الهجينة أو الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008

سيحقق استكمال مجموعة طرازات بيجو الهجينة هدفها المتمثل في تقديم كل طراز بمحرك كهربائي بحلول النصف الأول من عام 2023.

حاليًا ، تلقت طرازات Peugeot 208 و Peugeot 2008 و Rifter و Travelerمتغيرًا كهربائيًا بالكامل. تعتبر Peugeot 308السيارة التالية في الخط التي تتلقى مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل ، لتصبح منافسًا رئيسيًا لـ Volkswagen ID 3.

من المقرر أن يتم تقديم e-308 الكهربائية الجديدة بتصميم هاتشباك وشكل سيدان، وستقدم مجموعة نقل حركة جديدة لم يتم عرضها بعد في أي طراز آخر من طراز مجموعة ستيلانتس.