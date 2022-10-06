عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس أوفر 5008 | صور

بيجو تقدم نسخة كهربائية
بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008

كشف عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو عن إصدارات كهربائية هجينة من سيارات "بيجو 3008" و "بيجو 5008" ستتوفر لأول مرة بداية من العام المقبل، مما يعني أن كل سيارة في خط إنتاج الشركة سيتم بيعها بمجموعة نقل حركة كهربائية.

لمواجهة مشكلة نقص البطاريات.. تسلا توسع مصانعها القديمة| تفاصيل

أشهر 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 110 آلاف جنيه في مصر| صور

وتعكس هذه الخطوة اتجاه العلامة الفرنسية نحو التحول بالكامل لشركة سيارات كهربائية في المستقبل بحلول عام 2030، لإنتاج سيارات صديقة للبيئة، وخالية من أي انبعاثات كربونية ضارة.

 بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008 

سيحصل كل طراز على محرك بنزين بقوة 134 حصانًا، وعلبة تروس جديدة كهربائية مزدوجة القابض وبطارية 48 فولت يتم إعادة شحنها أثناء القيادة.

 

سيبلغ اجمالي قوة السيارة بيجو 5008 الهجينة 156 حصانا، وحوالي 248 ميلًا بشحنة واحدة ، وسيتم أيضًا تركيب مجموعة نقل الحركة على طراز e-208الأصغر في العام المقبل ، مما يمنحها نطاقًا كبيرًا وتعزيزًا للطاقة.

 بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008 

تقول بيجو إن مجموعة نقل الحركة تتيح خفضًا بنسبة 15٪ في استهلاك الوقود مع توفير عزم دوران إضافي ، على الرغم من أن النطاق الكهربائي فقط يقتصر على مسافات تقل عن كيلومتر واحد (0.62 ميل).

 

ستكون السيارة 5008 ، أكبر سيارة بيجو ، هي الطراز الأخير في مجموعة شركات صناعة السيارات الفرنسية التي سيتم تزويدها بالكهرباء، جميع الموديلات الأخرى بما في ذلك 3008 ، متوفرة بالفعل مع مجموعة نقل الحركة الهجينة أو الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

 بيجو تقدم نسخة كهربائية من سيارة الكروس اوفر 5008 

سيحقق استكمال مجموعة طرازات بيجو الهجينة هدفها المتمثل في تقديم كل طراز بمحرك كهربائي بحلول النصف الأول من عام 2023.

 

حاليًا ، تلقت طرازات Peugeot 208 و Peugeot 2008 و Rifter و Travelerمتغيرًا كهربائيًا بالكامل. تعتبر Peugeot 308السيارة التالية في الخط التي تتلقى مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل ، لتصبح منافسًا رئيسيًا لـ Volkswagen ID 3.

 

من المقرر أن يتم تقديم e-308 الكهربائية الجديدة بتصميم هاتشباك وشكل سيدان، وستقدم مجموعة نقل حركة جديدة لم يتم عرضها بعد في أي طراز آخر من طراز مجموعة ستيلانتس.

 

الكروس اوفر صناعة السيارات بيجو PEUGEOT VOLKSWAGEN ستيلانتس هاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

موضوعات متعلقة

أشهر 5 سيارات مستعملة تبدأ بـ 110 آلاف جنيه في مصر| صور

لمواجهة مشكلة نقص البطاريات.. تسلا توسع مصانعها القديمة| تفاصيل

أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر بـ130 ألف جنيه| تفاصيل

كنوز نادرة تصل لـ28 مليون دولار.. أغلى 5 سيارات في العالم 2022|صور

اعراض تلف بطارية السيارة وطرق الحفاظ عليها | تفاصيل

تسلا تهدد عرش BMW ومرسيدس في مبيعات السيارات الفاخرة

BMW تكشف عن أحدث أسعار X1 موديل 2023 الجديدة عالمياً | صور

أرخص سيارة كهربائية في العالم بمدى 250 كيلومتر | تفاصيل

ترشيحاتنا

ضد أمريكا .. أول تعليق من كوريا الشمالية على التجارب الصاروخية الأخيرة

أكبر مستوى للتضخم منذ 30 عاما.. لماذا رفعت تونس سعر الفائدة؟

نقابة الأطباء عن واقعة طفلتي الإسكندرية: تم احتجاز الصيدلانية وحبس العاملين

سعر صرف الدولار بـ 10 بنوك مصرية اليوم الخميس 6-10-2022

الثاني في دقائق .. كوريا الشمالية تتحدى أمريكا بصاروخ باليستي جديد

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق .. 12 كلمة لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في مهرجان الإسكندرية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ