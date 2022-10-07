شركة Foxtron تنافس تسلا موديل 3 بطرازها Model B الهاتشباك

كشفت شركة Foxtron ، قسم تصنيع السيارات في شركة الإلكترونيات العملاقة التايوانية Foxconn ، عن المعاينة الأولية لسيارة هاتشباك كهربائية جديدة تسمى الموديل B قبل إزاحة الستار عنها بالكامل في 18 أكتوبر الجاري، ضمن أحداث وفعاليات يوم التكنولوجيا الخاص بـ فوكسكون.

تم تصميم سيارة فوكسترون موديل B من قبل Pininfarina شركة التصميمات الإيطالية الفاخرة ومقرها في تورين، إيطاليا، لتكون موديل B بنفس حجم فولكس فاجن ID 3 ومنافس قوي أمام سيارة تسلا موديل Y، وتعد موديل B هي ثالث سيارة ركاب كهربائية يتم الكشف عنها بواسطة Foxtron ، بعد كشفها عن طراز موديل C وموديل E الذي تم كشف النقاب عنه في عام 2021.

تأسست Foxtron في عام 2020 كمشروع مشترك بين شركة فوكسكون لتصنيع الإلكترونيات وشركة تصنيع السيارات التايوانية يولون ، كما كشفت شركة فوكسترون أيضًا عن حافلة كهربائية تسمى موديل T وسيارة بيك آب تعرف باسم موديل 5 .

تؤكد شركة Foxtron أن الطراز B يعتمد على منصة السيارة الكهربائية MiH المتعددة الاستخدامات، والتي تدعم أيضًا الطراز C والطراز E، لم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول وحدة النقل في النموذج الجديد، على الرغم من أن المسؤولين يقترحون أنه قد تم تصميمه لقبول كل من إعدادات الدفع الرباعي ذات المحرك الواحد والثنائي المحرك.

على الرغم من أن فوكسترون موديل B لا يزال في مرحلة المفهوم ولم يتحول لإنتاج على نطاق واسع، إلا أنه من المتوقع أن يصل الطراز B إلى الإنتاج دون تغيير كبير ويطرع للبيع بحلول عام 2024 كجزء من مجموعة Foxtron الممتدة والمتنامية، بما في ذلك إصدارات الإنتاج لكل من طراز C الـ SUV الرياضي متعدد الاستخدامات، وموديل E الصالون.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فوكسكون" ، Yang-Wei Liu ، أن تطوير موديل E وصل إلى مراحله الأخيرة وعلى وشك الانتهاء ، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارة الصالون الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2023. إلى جانب أنشطة الإنتاج المقرر إجراؤها في تايبيه ، تايوان ، اعتبارًا من عام 2023 ، تقول Foxtron إنها ستبدأ في بناء السيارات في مصنع في أوهايو ، الولايات المتحدة ، في عام 2024، أضاف يانغ وي ليو للصحفيين إن المصنع الأمريكي مصمم بقدرة إنتاج سنوية تصل إلى 500 ألف سيارة.

في خطوة تعكس أنشطة التصنيع التعاقدية للشركة الأم Foxconn ، التي تنتج آبل iphone ، تخطط فوكسترون لتقديم خبرتها في التصنيع لشركات أخرى، حيث وقعت الشركة التايوانية بالفعل اتفاقية تصنيع لإنتاج ثاني سيارة ركاب كهربائية مخططة لشركة "فيسكر" Fisker ، والتي تحمل اسم Pear.