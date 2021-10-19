مزودة بمكتب متنقل.. فوكسكون تطرح أول نماذجها لسيارتين كهربائيتين

كشفت شركة الإلكترونيات متعددة الجنسيات العملاقة فوكسكون Foxconn عن طرحها سيارتين كهربائيتين جديدتين في الأسواق، وهي خطوة عملية تؤكد نوايا الشركة في التحول لتصنيع السيارات الكهربائية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، كشفت شركة Foxconn المحدودة للصناعات الدقيقة، المعروفة بتصنيع أجهزة الـ أبل آيفون والبلاي ستيشن وآي باد، عن سيارتها الكهربائية الجديدة من طراز الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، موديل C وسيارتها الصالون موديل E جنبا إلى جنب مع الحافلة الجديدة من موديل T وتعتمد السيارتان في بنائهما على المنصة المعيارية "Hon Hai"

سيارة الـ SUV من فوكسكون

يأتي الموديل "سي" بطول 4640 ملم مع قاعدة عجلات تبلغ 2860 ملم ومساحة تتسع لسبعة ركاب مع منطقة تخزين كبيرة، يتم تشغيل الطراز C بمحرك كهربائي قادر على توليد 134 حصانًا ومزودًا ببطارية 58 كيلو وات في الساعة، ويقال أنه يتسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميل في الساعة في غضون 3.8 ثانية ويقدم نطاقًا تشغيليًا يصل إلى 372 ميلًا.

فيما يأتي الموديل E ، ليستهدف محبي الرفاهية والفخامة، بتصميم المقعد الخلفي الذي يمكن استخدامه كـ "مكتب متنقل" ومزود بتكنولوجيا ذكية من ضمنها التعرف على الوجه، يعمل الطراز E ببطارية بقوة 96 كيلو وات في الساعة بمدى تشغيلي يصل إلى 446 ميلاً.

يحتوي على محركين كهربائيين، محرك بقوة 201 حصان مثبت في المقدمة ومحرك آخر في الخلف بقوة 536 حصانًا ليبلغ إجمالي الطاقة حوالي 750 حصانًا، مما يمنح السيارة تسارع من نقطة الثبات إلى 62 ميلًا في الساعة في غضون 2.8 ثانية فقط.

حافلة كهربائية من فوكسكون

موديل T، وهي حافلة كهربائية تأتي بمدى تشغيلي 248 ميلاً وبسرعة قصوى 75 ميلاً في الساعة.

وتستهدف الشركة أن تبلغ قيمة أعمالها في مجال السيارات الكهربائية تريليون دولار تايواني أي 25 مليار جنيه إسترليني، في غضون الـ 5 سنوات القادمة.