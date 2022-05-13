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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكبر مصنعة للآيفون في العالم يتجه لبناء السيارات الكهربائية.. صور

أكبر مصنعة للآيفون
أكبر مصنعة للآيفون في العالم يتجه لبناء السيارات الكهربائية

كشفت شركة فوكسكون التايوانية، التي تعتبر واحده من أكبر المصانع  المخصصة لإنتاج الهواتف الذكية لشركة "ابل"  في العالم، عن إكمال صفقة شراء مصنع سيارات أمريكي تابع لعلامة لوردزتاون الكهربائية الناشئة في ولاية أوهايو.

أكبر مصنعة للآيفون في العالم يتجه لبناء السيارات الكهربائية

تعرضت علامة لوردزتاون لمجموعة من التحديات الكبيرة مؤخراً سواء مع المنظمين أو المستثمرين، خاصة في ظل عجز الشركة عن بدء إنتاج وتسليم شاحنتها “إندورانس” الكهربائية الجديدة، ما مهد في النهاية لصفقة شراء شركة فوكسكون لمصنع لوردزتاون وضم جميع أفراد فريق تصنيع لوردزتاون البالغ عددهم 400 فرد لفريق فوكسكون الجديد.

 

تعهدت شركة فوكسكون بالإشراف على عملية تطوير وإنتاج شاحنة إندورانس الكهربائية الجديدة، بجانب عدة موديلات كهربائية أخرى تحت علامة فوكسكون.

تنوي  فوكسكون بناء موديل كهربائي بسعر معقول نسبيًا باسم “بير” بالتعاون مع علامة كهربائية أخرى، فيسكر، وتنوي استثمار 100 مليون دولار إضافية لتطوير منصة جديدة للسيارات الكهربائية.

 

وسجلت علامة لوردزتاون خسارة بـ 90 مليون دولار في الربع الأول من 2022، مقارنة بخسارة 125 مليون دولار في الربع الأول من 2021، وانخفض المخزون النقدي للعلامة من 587 مليون دولار العام الماضي إلى 204 مليون دولار الآن، ما يوضح أهمية الصفقة الجديدة مع فوكسكون التايوانية لإنقاذ لوردزتاون.

 

فوكسكون آبل الهواتف سيارات لوردزتاون الكهربائية

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