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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تنظم قافلة متعددة التخصصات إلى مدينة الشيخ زويد

الكشف الطبي على المرضى
الكشف الطبي على المرضى بالشيخ زويد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش شمال سيناء ، قافلة متعددة التخصصات إلى مدينة الشيخ زويد، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وذلك في إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة ". حيث لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي والذين بدورهم أشادوا بجهود قافلة جامعة العريش. 
 

المبادرات القومية 


وأفاد  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية. 

وأوضح رئيس الجامعة،  أن القافلة شملت عدد كبير من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوى قرى ومدن شمال سيناء، وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

صرف الأدوية


كما قام رئيس الجامعة بالتحاور مع المواطنين المترددين على مختلف العيادات الطبية بالقافلة من الرجال والسيدات والأطفال 
وقد تابع رئيس الجامعة   أعمال القافلة والتي تضمنت عمليات صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان، كما تابع الندوات التثقيفية والتوعوية على هامش القافلة لتوعية المواطنين بالعديد من التحديات المجتمعية ،وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
 

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العريش قافلة متعددة التخصصات مدينة

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