نجاة الصغيرة تدعم شيرين عبد الوهاب في محنتها بعد الطلاق

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تلقيها مكالمة من المطربة الكبيرة نجاة، حيث قالت لها إنها خليفتها في الغناء.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، أن المطربة الكبيرة نجاة قدمت لها الدعم الكامل عقب الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مشيرة إلي نجاة هي مطربتها المفضلة.

وأوضحت شيرين، أن المطربة مدحت صالح من أوائل المطربين الذين قدموا الدعم الكامل لما، مثله مثل حنان ومني عبد الغني وحميد الشاعري وغيرهم.

وعبرت شيرين عبد الوهاب، عن فرحتها بالنجاح الكبير الذي يقدمه المطرب احمد سعد، وخاصة بعد اتجاهه للغناء اللايت مثل اغنية وسع وسع .

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زواجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدها على الخروج من حياتها الصعبة.

وأضافت شيرين، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: أنا حلقت شعري عشان قرأت إن خلق الشعر بداية جديدة من النفس، حلقته عشان أبدا حياة جديدة، منوهة بأنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية.

وأوضحت شيرين، أن كل الفضل للدكتور نبيل عبد المقصود، الشهير بطبيب علاج الإدمان، لافتة إلى أن الإدمان ليس مخدرات فقط، فهناك إدمان لعادات سيئة.