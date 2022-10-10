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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عودتها للغناء شيرين عبد الوهاب تعتذر لعمرو دياب علي الهواء

عمرو دياب وشيرين
عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب

أكدت المطربة شيرين عبدالوهاب، أن الفيديو المنتشر لها وهي تتحدث عن المطرب الكبير عمرو دياب كان في إحدى الحفلات الخاصة، ولكنها تكن لها كل التقدير والاحترام.

 

وأوضحت خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية، دي ام سي، وتقدمه الإعلامية أنها بدأت في العودة إلي الغناء تدريجيا، مشيرة إلي أنها تحترم الفنان الكبير عمرو دياب وأيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري، وسميرة سعيد.

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وأشارت أن أول لقاء مع الجمهور في حفلة قرطاج، كان صعب عليها جدا، لأن ظروفها الصحية كانت صعبة، مرددة: جسمي كان معبي ميه وكنت عرقانة اوي معرفش إزاي قدرت اغني ساعتين متواصلين.


واضافت خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنها لم تكن تريد السفر والعودة إلي الغناء ولكنها أحرجت من السفير المصري، الذي توصل معها للغناء في الحفل، مؤكده أنها عقب انتهاء الحفل دخلت في نوبة بكاء مع مدير أعملها بسبب انها قدرت أن تتم بنود العقد وتقدم الحفل.

 

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شيرين عبد الوهاب: 20 سنة شقى.. والجمهور يحبني أكثر من نجوم الكرة

أكدت المطربة شيرين عبدالوهاب، أنه فخورة بالعمل والشقى في العشرين عام منذ بداية ظهورها وتعاملها مع أكبر الموزعين والملحنين، مقدمه الشكر لنصر محروس لتقديمها للجمهور أول مرة.

 

واضافت شيرين،أنها خلال الفترة الماضية بدأت في التركيز في حياتها رغم كل الظروف الصعبة، مشيرة إلي أنها تحظي بكم كبير من الحب من المصريين لم يصل إليه أي نجم أو لاعب كرة - مع احترامي للجميع- حسب تعبيرها.


واضافت خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنها بدأت في الرجيم الفترة الماضية ولكنا تأكل كل شئ بنسب قليلة جداً، مرددة أنا جسمي كان معبي مياه كتير بس قدرت بنظام الرجيم ده اتخلص منها

 

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الإثنين، الساعة الحادية عشرة مساء، المطربة شيرين عبد الوهاب.

 

وخلال الحلقة تكشف المطربة شيرين عبد الوهاب الكثير من أسرار حياتها وأصعب أيام حياتها، الفترة التى عاشتها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

 

 

 

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