شيرين عبد الوهاب تروي أصعب أيام حياتها مع صاحبة السعادة |اليوم

يستضيف برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دى إم سى، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الإثنين، الساعة الحادية عشرة مساء، المطربة شيرين عبد الوهاب.

وخلال الحلقة تكشف المطربة شيرين عبد الوهاب الكثير من أسرار حياتها وأصعب أيام حياتها، الفترة التى عاشتها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

العرسان كتير واللي عايزنى يطلبنى من مدكور.. شيرين عبد الوهاب تكشف مفاجأة

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها شعرت بالسعادة عندما كانت تغنى أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة: "كانت أعصابي مشدودة بس الحمد لله غنيت أكثر من مرة أمام الرئيس".

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال تصريحات سابقة، إنها مستعدة للظهور على التلفزيون، معلقة: “شرف لى الظهور على التلفزيون المصري، واللى عايزنى يطلب إيدي، يكلم طارق مدكور الموسيقار والملحن”.

وأضاف: “طارق عايز يغير عنوانه من كثرة العرسان اللى بتيجى ليه”، موضحة أنها تقصد بالعرسان الحلقات والحفلات، والأعمال الفنية.

ولفتت إلى أن: "طارق من الشخصيات التى تتحمل الكثير، وأنها من الشخصيات التى تستطيع تنظيم الأمور، التى تفهم وتفيد من تعمل معه، وأنا سعيدة بذلك"، ودخلت فى حالة ضحك شديد على الهواء.

كل شبر في سيناء غالي.. أغنية شيرين تؤثر في الرئيس السيسي

أثرت أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب و الطفل محمد أسامة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك احتفالا بالندوة التثقيفية بمناسبة الاحتفال بـ نصر أكتوبر المجيد.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.