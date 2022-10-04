لقطة لم تعرض بالتليفزيون.. شيرين عبد الوهاب تعلن عن مفاجأة على الهواء

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها سعيدة بالغناء خلال الندوة التثقيفية بمناسبة انتصار أكتوبر، والغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع الحضور، موضحة أن مصر فيها خيرا كثيرا، وأنها من ضمن الخيرات المصرية.

وأضافت شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولي، الإعلامي يوسف الحسيني: "فرحانة لما شوفت الرئيس، وشبعت، وأنا كدة في التمام".

ولفتت شيرين عبد الوهاب إلى أنها غنت من قبل أمام الرئيس السيسي، وأنها تقوم بعمل تحية عسكرية، عندما تري الرئيس السيسي، مضيفة: "أنا عارفة أن اللقطة دى لم تعرض على التليفزيون وأنا أقدم التحية للرئيس".