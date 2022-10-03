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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية المترو لـ شيرين عبد الوهاب تقترب من نصف مليون مشاهدة

شيربن
شيربن

حققت أغنية “المترو” للنجمة شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث اقتربت من كسر حاجز النصف مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية على “اليوتيوب”.

شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة "المترو"

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تقول كلمات الاغنية: “في محطه المترو وانا ماشيه من يومين .. انا شفت حد مش هشوفه مرتين .. ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين .. انا انا انا”.

بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين .. ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين .. مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين .. يا دي يا دي يا انا".

أغنية “المترو” كلمات : امير طعيمة، ألحان : عمرو مصطفى، توزيع و فواصل موسيقية : El Nabulsi، تسجيل غناء، ميكس و ماستر: طارق مدكور.

يذكر أن نشر المنتج هشام جمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر في الصورة برفقة الفنان شيرين والطفل صاحب أغنية الغزالة رايقة، وشوق جمهوره حول العمل القادم معلقا:"خمنوا ايه".

 

شيرين عبد الوهاب المترو اليوتيوب امير طعيمة عمرو مصطفى طارق مدكور

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