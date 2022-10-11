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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الابيض: بايدن وقادة مجموعة السبع يعقدون اجتماعا افتراضيا اليوم لدعم أوكرانيا

بايدن
بايدن

أفاد البيت الأبيض في بيان، الاثنين، بأن الرئيس جو بايدن وقادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعاً افتراضياً اليوم الثلاثاء، بشأن دعم أوكرانيا، والتأكيد على "محاسبة روسيا" عقب الضربات الصاروخية الأخيرة.

وأضاف البيان، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك أيضاً في القمة الافتراضية.

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واعتبرت  وزارة الخارجية الروسية على لسان متحدثتها ماريا زاخاروفا، إنه كلما واصلت واشنطن تشجيع أوكرانيا على التصعيد بات من الصعب التوصل لحل دبلوماسي ينهي الأزمة الحالية، وفق ماذكرت صحف دولية.

قال محللون إن روسيا  ترمي أمريكا بتأخير التوصل لوقف إطلاق النار، وتهدئة الأزمة بشكل كبير.
واعتبرت روسيا غير مرة إن الدعم الغربي لأوكرانيا يفاقم المشكلات ولا يعمل على حلها.

أكدت الإدارة الأمريكية في تعهد جديد على دعم أوكرانيا بكل قوة،  لوقف تقدمها.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الامريكي جو بايدن تعهد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بمواصلة دعم أوكرانيا بكل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بما في ذلك أنظمة دفاع جوي.

وقبل هذا الوعد، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين بشدة بالقصف الصاروخي  الواسع على أوكرانيا، واعدًا بعدم وقف الدعم والمساندة لأوكرانيا، حيث  قال بايدن"يظهر القصف الوحشية المطلقة" للحرب "غير الشرعية" التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بايدن في بيان "هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها"، مؤكدا "سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها".

وضربت  روسيا المدن الأوكرانية بصواريخ كروز اليوم الاثنين، بنحو 84 صاروخ، 24 طائرة مسيرة منها 13 أوكرانية.

وضربت الصواريخ تقاطعات طرق رئيسية ومتنزهات ومواقع سياحية في وسط مدينة كييف بكثافة.

كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق.

واشنطن القصف الصاروخي البيت الأبيض أوكرانيا الرئيس الأمريكي الرئيس جو بايدن

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