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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر.. 7 سفن تغادر أوكرانيا لنقل الحبوب للدول الأخري

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

غادرت الموانئ الأوكرانية، اليوم الاثنين، سبع سفن تحمل ما يقرب من 56 ألف طن من المواد الغذائية، بعد أن حصلت على إذن من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

وجاء في البيان: "في 10 أكتوبر، غادرت سبع سفن الموانئ الأوكرانية، وتنقل ما مجموعه 55750 طنًا من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود".

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وأبحرت خمس سفن شحن من أوكرانيا إلي تركيا وهم: بازل أثينا “19 ألف طن قمح”، تاج “10.5 ألف طن من الذرة”، جزيرة أ “7.2 ألف طن من القمح”، القرش الأزرق “3.4 ألف طن من فول الصويا” وجاكوار “2.5 ألف طن من فول الصويا”.

بالإضافة إلى ذلك، ستسلم سفينة “محمد باي” 7.6 ألف طن من فول الصويا إلى مصر. 

مصر القمح تركيا إسطنبول أوكرانيا روسيا

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