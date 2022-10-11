وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق ، تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك ”.

وكتب فرج عامر “الأهلي جاب اهم صفقة في الدوري المصري وهي افضل صفقة من عشر سنوات وافتكروا كلامي هي كولر".

وتابع " لاعبي كرة القدم خاصة المميزين محتاجين اللي يحركهم في الملعب واللي يديهم الدوافع القوية واللي يخليهم وحوش في الملعب وان غدا لناظرة قريب ، وتفاءلوا بوجود كولر والاهلي عمرة ما حيستغل او يجيب لاعب اغلي من قيمتة الحقيقية ”.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على الاتحاد المنستيري، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأحد على استاد مصطفى بن جنات، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيري في السادسة مساء السبت المقبل 15 أكتوبر في دوري ابطال افريقيا.

فريق الأهلي نجح فى تحقيق الفوز رقم 44 له خارج الديار في البطولات الافريقية، على حساب الاتحاد المنستيري ويتبقى له انتصارين فقط لمعادلة رقم الترجي صاحب الـ 46 انتصارا.