عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشادات حاشدة في إثيوبيا بجهود مصر لمؤتمر المناخ COP 27 ومبادراتها

الجلسة السادسة لفعاليات
الجلسة السادسة لفعاليات المناخ حول مبادرات المصرية لـ COP27

أشاد المتحدثون في الجلسة النقاشية التي نظمتها سفارة جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي والسفراء الافارقة المشاركين في الحدث، بجهود الرئاسة المصرية للاستعداد لـ مؤتمر المناخ COP 27، وبأهمية المبادرات المطروحة وما تمثله من أهمية خاصة لدعم الأولويات الأفريقية.

ويأتي ذلك استمراراً لسلسلة الفعاليات التي تنظمها السفارة المصرية في اديس ابابا بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، وذلك لعرض عدد من مبادرات الرئاسة المصرية المزمع إطلاقها خلال الدورة الـ27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.


وأوضح السفير محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، خلال الجلسة أهمية شق المبادرات خلال مؤتمرات المناخ وما تمثله من بُعد تنفيذي للمفاوضات، كما أشار إلى حرص الرئاسة المصرية على استغلال المبادرات في إعطاء دفعة لعمل المناخ الدولي، منوهاً إلى اعتزام الرئاسة إطلاق عدد من المبادرات تتضمن التركيز على تعزيز العمل الدولي في مجالات المياه واستدامة نظم الغذاء والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
 

سامح شكري: مصر حريصة على توطيد الشراكة القوية الاستراتيجية مع اليونان .. ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا .. على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من الحكومة المنتهية صلاحيتها في طرابلس| صور

سامح شكرى لـ«الأهرام»: مصر لن تتردد في حماية مصالحها المائية.. وندعو لحل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية

ومن جانبه، استعرض الوزير المفوض أيمن ثروت نائب مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة ومنسق مبادرات الرئاسة المصرية للمؤتمر، عملية إعداد المبادرات وما تضمنته من مشاورات مستمرة مع كافة أصحاب المصلحة من القطاعات الحكومية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمنظمات الشبابية وغيرهم لدعم عمل المناخ الدولي، مؤكداً على حرص فريق الرئاسة المصرية على البناء على كافة الجهود الدولية ذات الصلة دون ازدواجية.
 

وشارك في الجلسة كمتحدثين كل من "جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الإفريقي لتغير المناخ، و"توماس كرستنسن" مبعوث الدنمارك للمناخ، فضلاً عن سفيرتا ناميبيا وروندا لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي. 

 

مصر شرم الشيخ القطاع الخاص الاتحاد الافريقي السفارة المصرية سامح شكري التنمية المستدامة تغير المناخ مؤتمر المناخ COP 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

توصية لجنة التخطيط في الأهلي وراء التعاقد مع غزال الترسانة

موضوعات متعلقة

مندوب مصر الدائم بجنيف: الدول العربية المستضيفة للاجئين تتحمل مسئوليات ضخمة

وزير الخارجية يشهد اختبارات مسابقة الالتحاق بالسلك الدبلوماسي| فيديو

"الشباب وتغير المناخ" .. ورشة عمل للسفارة المصرية بسراييفو

سامح شكري: مصر حريصة على توطيد الشراكة القوية الاستراتيجية مع اليونان .. ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا .. على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح من الحكومة المنتهية صلاحيتها في طرابلس| صور

وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على ضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا

استهدف ثكنات للجيش.. مصر تدين الحادث الإرهابي بجمهورية جيبوتي

في الري والطب والطاقة.. أوغندا تشيد بالمشروعات المصرية على أرضها

وزير بريطاني يطالب حكومة بلاده مشاركة الملك تشارلز فى قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الريال السعودي بـ 5.21 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 11-10-2022

اللهم أحيني مسكينا.. هل يدعو للمساكنة والزهد والتواكل؟

إشادات حاشدة في إثيوبيا بجهود مصر لمؤتمر المناخ COP 27 ومبادراتها

توصية لجنة التخطيط في الأهلي وراء التعاقد مع غزال الترسانة

تقرير سري: إيران توسع عمليات تخصيب اليورانيوم بمحطة تحت الأرض في نطنز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز المحطات بمشوار عمرو دياب خلال 40 عاما

صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تصدم الجمهور بصورة جديدة|شاهد

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ