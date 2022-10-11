هل تستمر الحرب في أوكرانيا إذا رحل بوتين؟.. موقع آند روكس الأمريكي يجيب

هكذا يفكر ويأمل محللوا أمريكا

هل ستستمر الحرب الروسية في أوكرانيا إذا ترك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منصبه؟.. هكذا سأل موقع ووار آند روكس الأمريكي.

أحلام أمريكية



منذ اندلاع الحرب في فبراير، كان هناك مداولات مستمرة في الغرب حول المدة التي سيبقى فيها بوتين في السلطة، ورحيله الافتراضي نتيجة لحالته الصحية أو الإطاحة به، وهي كلها في الحقيقة افتراضات أقرب إلى الوهم.

زيدعم هذا المداولات و التكهنات الأمريكية ، أو ربما الأمل ، أنه بدون بوتين ، قد تكون روسيا أكثر استعدادًا للتخلي عن حربها في أوكرانيا والسعي إلى سلام تفاوضي.



وعلى الرغم من دعم وجهات النظر التقليدية لإنهاء الحرب ، فإن أي افتراض من هذا القبيل يمثل إشكالية.

ويُظهر التاريخ أن القائد الذي يبدأ حربًا طويلة الأمد ومكلفة نادرًا ما يكون مستعدًا لإنهاء الحرب دون تحقيق النصر، لكن التاريخ يُظهر أيضًا أن تغيير القيادة لا يسهل دائمًا تحقيق السلام.

بالنسبة للقادة السياسيين ، فإن الرغبة في تجنب إلقاء اللوم والعقاب المحلي بسبب الحرب يمكن أن يكون لها تأثير قوي على عملية صنع قرار إنهاء الحرب.

مواصلة القتال



وفقًا للحكمة التقليدية، يكون القادة المسؤولون عن بدء الحرب عرضة للوم والعقاب على كيفية انتهاء الحرب وبالتالي هم مجبرون على مواصلة القتال حتى مع وجود أمل ضئيل في النصر، ووفقًا لذلك، غالبًا ما يكون تغيير القيادة مقدمة ضرورية لإنهاء الحرب.

وقد يكون لمثل هذا الرأي ما يبرره ، لكنه لا يتبع بالضرورة أن القادة الجدد - أولئك الذين ورثوا حربًا مستمرة فقط - لا يخضعون للضغوط والمخاطر المحلية المرتبطة بإنهاء الحرب بشروط أقل .

وضمن المجموعات السكانية الأكثر صلة بالحروب، درس محللون تقييم عملية صنع القرار وسلوكيات 85 فردًا من قادة زمن الحرب، لتشمل مزيجًا من القادة المرتبطين ببدء حروبهم الخاصة والقادة الجدد الذين تولوا زمام الامور في وقت الحرب.

12 دولة



من خلال مراجعة وثائق المصادر الأولية من أكثر من اثنتي عشرة دولة والتفاعل الشخصي مع المسؤولين الحكوميين السابقين والصحفيين ذوي المعرفة المباشرة ، وجد المحللون، أن القادة الجدد يظلون عرضة للضغوط والمخاطر المحلية المرتبطة بإنهاء الحرب ، أو أنهم على الأقل يدركون ذلك ويتصرفون وفقًا لذلك.

الجديد مثل القديم



على وجه الخصوص، يتصرف العديد من القادة الجدد مثل أسلافهم ويثبتون بالمثل أنهم غير قادرين أو غير راغبين في وقف خسائر الدولة والسعي لتحقيق السلام.

ويرجع ذلك إلى أن سياسات اللوم المرتبطة بإنهاء الحرب معقدة ومتنوعة ، حيث تمتد سرديات اللوم المتعددة المحتملة إلى ما وراء القائد الذي يبدأ حربًا فاشلة.

وحول تطبيق ذلك على حالة الحرب الروسية في أوكرانيا ، فإن المعنى الضمني هو أن خلع بوتين من شأنه أن يزيل عقبة رئيسية أمام إنهاء الحرب ، حيث سيكون خليفة بوتين أكثر استعدادًا للسعي إلى السلام حتى لو كان هذا يعني التخلي عن أهداف الحرب للدولة وقبول الهزيمة العسكرية.

هل هناك فرق بين القادة الذين يشنون الحرب والذين يرثون الحرب؟

إن نظرية تغيير القيادة لإنهاء الحرب ، التي تكررت في أشكال مختلفة على مر السنين ، مقبولة على نطاق واسع وتمثل بشكل فعال الحكمة التقليدية. لكن النظرية معيبة أو على الأقل غير مكتملة.

يمكن للمرء أن يجد بسهولة الحالات التي ساعد فيها تغيير القيادة السياسية على تسهيل إنهاء الحرب المكلفة والممتدة. ومع ذلك ، حتى لو كان تغيير القيادة في كثير من الأحيان شرطًا ضروريًا لإنهاء الحرب ، فإنه نادرًا ما يكون شرطًا كافيًا. بعبارة أخرى ، غالبًا ما يسبق إنهاء الحرب تغيير في القيادة ، لكن معظم التغييرات في القيادة في زمن الحرب لا تؤدي إلى إنهاء الحرب.

على سبيل المثال ، يشير العلماء إلى انضمام ميخائيل جورباتشوف باعتباره مفتاحًا لخروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان ، ويشيرون أيضًا إلى تشكيل حكومة منديس-فرانس في عام 1954 على أنه تسهيل إنهاء فرنسا لحرب ما بعد الاستعمار في الهند الصينية.

لكن جورباتشوف كان رابع رئيس وزراء سوفياتي يترأس الصراع الأفغاني الذي دام 10 سنوات ، وشهدت فرنسا ما لا يقل عن تسعة تغييرات في الحكم في زمن الحرب قبل قبول بيير مينديز-فرانس الهزيمة العسكرية وتخليص الجيش الفرنسي من الهند الصينية.

مع 85 حالةمن القادة السياسيين المتورطين في حروب وصفت بأنها تدخلات عسكرية أجنبية مكلفة وطويلة الأمد ، تُظهر البيانات أن 86 في المائة من القادة الأوليين المسؤولين عن بدء الحرب يواصلون القتال حتى يتركوا مناصبهم أو يحققون ما يمكن تفسيره بشكل معقول على أنه انتصار.

من بين هؤلاء القادة الجدد الذين ورثوا حربًا مستمرة ، أثبت 66٪ بالمثل أنهم غير قادرين أو غير راغبين في إنهاء ما لم يحققوا النصر.