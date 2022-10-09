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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يواجه المزيد من الخيارات القاتمة بعد انفجار جسر القرم.. تفاصيل

بوتين
بوتين

يواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  المزيد من الخيارات القاتمة بعد انفجار ضرب جسر القرم، وفق ما ذكر تحليل لشبكة سي إن إن الأمريكية.

ألحق الانفجار أضرارًا جسيمة بأجزاء من الطريق وجسر السكك الحديدية بين شبه جزيرة القرم المضمومة والبر الرئيسي الروسي في وقت مبكر من يوم أمس السبت.
 

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يضيق الانفجار الخيارات الاستراتيجية أمام بوتين، والتي يجب عليه أن يتخذها بشأن تواجد روسيا في جنوب أوكرانيا. 

كان هذا الوجود بأكمله بالفعل سيئ الإمداد والإدارة والتراجع.

ويظهر أن طريق السكك الحديدية الرئيسي المؤدي إلى شبه جزيرة القرم وما بعدها إلى الخطوط الأمامية في خيرسون معرض بشدة للهجمات المستقبلية.

في حين أن كييف لم تعلن مسؤوليتها عن انفجار جسر مضيق كيرتش ، فقد نسبت في السابق الفضل لسلسلة من الضربات على أهداف في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا خلال الصيف.

وقال مسؤولون روس إن حركة مرور السيارات استؤنفت بشكل محدود على الأجزاء السليمة من طرق الجسر بحلول مساء السبت، كما وعادت خدمات القطارات  على خطوط السكك الحديدية بالجسر. لكن وسائل إعلام رسمية طلبت من الشاحنات العبور من خلال العبارات عبر المضيق.

أدى الانفجار الهائل إلى شل أجزاء من جسر القرم وروسيا ، في ضربة لجهود بوتين الحربية.

قد تكون هناك حاجة الآن إلى العبارات وإصلاح  المتهالك منها في الأحوال الجوية السيئة أو رحلات الشحن الجوي شديدة الخطورة لتعزيز الشحنات العسكرية إلى شبه جزيرة القرم ونحو الخطوط الأمامية ، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على عمليات سار الإمداد على طول ساحل بحر آزوف.

وتحتاج القوات المسلحة الروسية  إلى سكك حديدية للإمداد.

كانت أوكرانيا تستهدف هذا الجسر لدعم القوات في خاركيف ثم ليمان .

ويقول محللون إن الانفجار سيؤثر بالسلب في سيطرة روسيا على دونيتسك ولوجانسك. والآن جسر كيرتش، الذي أصبح حيويًا جدًا لكل شيء في الجنوب الأوكراني.


يزيد من تعقيد مشكلة بوتين حقيقة أن مركز السكك الحديدية الروسي داخل منطقة دونيتسك تعرض للقصف أيضًا يوم السبت.

استهدفت أوكرانيا  نقاط الضغط هذه بعدما استطاعت تعبئة وتهيئة قواتها.

يواجه الروس مشكلات خطيرة بالفعل، بعد   الضرر الذي لحق بهم،  حيث ستأخذ عمليات  الإصلاح وقتًا طويلاً.

 

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