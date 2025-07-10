بنصف مليار جنيه.. لماذا اشترى محمد صلاح فيلا فاخرة في تركيا؟

في حدث مثير للدهشة، قام محمد صلاح، نجم ليفربول المصري، بشراء فيلا فاخرة في مدينة بودروم التركية، حيث تبلغ قيمة هذه الفيلا حوالي نصف مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 10 ملايين دولار أميركي.

جاء هذا القرار بعد أن أمضى صلاح عطلة صيفية ممتعة في هذه المدينة الساحلية، مما جعله يقع في حبها.

فيلا محمد صلاح الجديدة

نشرت عدة وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة "صباح" وموقع "سي إن إن" في نسخته التركية، تفاصيل عن الفيلا الجديدة لمحمد صلاح.

يقع المنزل في مشروع سكني يُعرف باسم "ماري"، حيث تعكس التصاميم الفاخرة والتجهيزات الحديثة للفيلا ذوق صلاح الرفيع.

تتميز الفيلا بإطلالة ساحرة على البحر ووجود شاطئ خاص، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة التي تتضمن حماماً تركياً وساونا ومنتجعًا صحيًا. كما تحتوي على نادي رياضي وقاعة سينما ومكتبة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالوقت.

ما سبب الشراء؟

تتمثل خلفية هذا الشراء في زيارة صلاح لبودروم بدعوة من شريكه التجاري، أحمد كاركول، الذي يعيش في إنجلترا.

كما أن ردود الأفعال حول وجود صلاح في تركيا كانت إيجابية، حيث استقطب الكثير من الانتباه من وسائل الإعلام والمشجعين.

وخلال تواجده في بودروم، تصدرت أخبار صلاح عناوين الصحف التركية بعد دفعه مبلغ 60 ألف ليرة في مطعم أسماك. كما أظهر صلاح من خلال ذلك أنه يفضل الاستمتاع بأوقات الفراغ في بعض الأماكن المميزة.

فاتورة عشاء محمد صلاح

جدير بالذكر أن الصحف التركية سبق وسلطت الضوء على قيمة فاتورة وجبة العشاء التي تناولها صلاح في مطعم مأكولات بحرية فاخر. وشهدت الفاتورة مبلغًا يصل إلى حوالي 1500 دولار، أي ما يعادل 60 ألف ليرة تركية، مما أثار جدلاً واسعًا بين محبي كرة القدم ومتابعي أخبار المشاهير.

مُعجبون ومتابعون اختلفوا في آرائهم حول ما إذا كانت هذه التكلفة معقولة لعشاء في واحد من أفخم المطاعم البحرية، أو إذا كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

عند خروجه من المطعم، صادف صلاح مجموعة من الصحفيين الذين كانوا بانتظاره، وتحدث إليهم بهدوء، قائلًا: "أنا هنا فقط لقضاء عطلة، من فضلكم". هذه العبارة تشير إلى رغبته في الاستمتاع بخصوصية عطلته، بعيدًا عن ضغوطات وسائل الإعلام وملاحقة الجمهور.

بعد تناول العشاء، واصل محمد صلاح عطلته بزيارة أحد النوادي الليلية في منطقة ياليكافاك، المعروفة بنشاطها الليلي الفاخر والفعاليات الترفيهية المتنوعة.