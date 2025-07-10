قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس نجل محمد رمضان سنة مع إيقاف التنفيذ
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 فتيات مع سائق سيارة بالإسكندرية
د. جمال شعبان يحذر: السرطان يهدد الشباب بسبب أنماط الحياة الخاطئة
مدبولي يشهد توقيع وثائق تعاون جديدة بين مصر والصين بالعاصمة الإدارية
سعر الذهب مساء اليوم 10-7-2025
لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس
مدبولي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني: مباحثات موسعة وتوقيع وثائق تعاون
رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يبحثان خطط جذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة
يخدمون أغراضا مشبوهة.. المجلس الأوروبي للأئمة يتبرأ من زيارة «أئمة مزعومين» لإسرائيل
مفتي الجمهورية: زيارة أئمة أوروبيين لـ إسرائيل مُنكرة وأصحابها باعوا ضمائرهم بثمنٍ بخس
عيار 21 نزل 400 جنيه من أعلى قمة.. سعر الذهب يتراجع اليوم الخميس
بعد انتشار الفيديو.. القبض على شخص استعرض بدراجته النارية بطنطا| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بنصف مليار جنيه.. لماذا اشترى محمد صلاح فيلا فاخرة في تركيا؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

في حدث مثير للدهشة، قام محمد صلاح، نجم ليفربول المصري، بشراء فيلا فاخرة في مدينة بودروم التركية، حيث تبلغ قيمة هذه الفيلا حوالي نصف مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 10 ملايين دولار أميركي.

جاء هذا القرار بعد أن أمضى صلاح عطلة صيفية ممتعة في هذه المدينة الساحلية، مما جعله يقع في حبها.

فيلا محمد صلاح الجديدة

نشرت عدة وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة "صباح" وموقع "سي إن إن" في نسخته التركية، تفاصيل عن الفيلا الجديدة لمحمد صلاح. 

يقع المنزل في مشروع سكني يُعرف باسم "ماري"، حيث تعكس التصاميم الفاخرة والتجهيزات الحديثة للفيلا ذوق صلاح الرفيع.

تتميز الفيلا بإطلالة ساحرة على البحر ووجود شاطئ خاص، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة التي تتضمن حماماً تركياً وساونا ومنتجعًا صحيًا. كما تحتوي على نادي رياضي وقاعة سينما ومكتبة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالوقت.

ما سبب الشراء؟

تتمثل خلفية هذا الشراء في زيارة صلاح لبودروم بدعوة من شريكه التجاري، أحمد كاركول، الذي يعيش في إنجلترا. 

كما أن ردود الأفعال حول وجود صلاح في تركيا كانت إيجابية، حيث استقطب الكثير من الانتباه من وسائل الإعلام والمشجعين.

وخلال تواجده في بودروم، تصدرت أخبار صلاح عناوين الصحف التركية بعد دفعه مبلغ 60 ألف ليرة في مطعم أسماك. كما أظهر صلاح من خلال ذلك أنه يفضل الاستمتاع بأوقات الفراغ في بعض الأماكن المميزة.

فاتورة عشاء محمد صلاح

جدير بالذكر أن الصحف التركية سبق وسلطت الضوء على قيمة فاتورة وجبة العشاء التي تناولها صلاح في مطعم مأكولات بحرية فاخر. وشهدت الفاتورة مبلغًا يصل إلى حوالي 1500 دولار، أي ما يعادل 60 ألف ليرة تركية، مما أثار جدلاً واسعًا بين محبي كرة القدم ومتابعي أخبار المشاهير.

مُعجبون ومتابعون اختلفوا في آرائهم حول ما إذا كانت هذه التكلفة معقولة لعشاء في واحد من أفخم المطاعم البحرية، أو إذا كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه. 

عند خروجه من المطعم، صادف صلاح مجموعة من الصحفيين الذين كانوا بانتظاره، وتحدث إليهم بهدوء، قائلًا: "أنا هنا فقط لقضاء عطلة، من فضلكم". هذه العبارة تشير إلى رغبته في الاستمتاع بخصوصية عطلته، بعيدًا عن ضغوطات وسائل الإعلام وملاحقة الجمهور.

بعد تناول العشاء، واصل محمد صلاح عطلته بزيارة أحد النوادي الليلية في منطقة ياليكافاك، المعروفة بنشاطها الليلي الفاخر والفعاليات الترفيهية المتنوعة. 

محمد صلاح أخبار محمد صلاح فيلا محمد صلاح ليفربول تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

الإيجار القديم

تعديلات قانون الإيجار.. إجراءات استرداد المالك شقته المغلقة من المستأجر

ترشيحاتنا

علامات الساعة الكبرى

علي جمعة: الدخان من علامات الساعة الكبرى وتسبق يوم القيامة

ذكرى وفاة الشيخ عبد الفتاح القاضي

الأزهر يحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد الفتاح القاضي.. تعرف على أبرز جوانب القدوة في حياته

شيخ الأزهر خلال استقباله لسفير دولة قطر

شيخ الأزهر يستقبل سفير قطر ويناقشان سُبُل تعزيز العلاقات العلميَّة والدعويَّة

بالصور

د. جمال شعبان يحذر: السرطان يهدد الشباب بسبب أنماط الحياة الخاطئة

جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان
جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان
جمال شعبان يوضح أسباب زيادة إصابة الشباب بالسرطان

وليد فواز وأحمد السعدني.. أبرز نجوم الفن من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
أحمد حلمي ووليد فواز من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

احذر شرب الشاي والقهوة باللبن.. مزيج قد يخفي مخاطر صحية صادمة

مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب
مخاطر صحية لشرب الشاي والقهوة بالحليب

أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد .. نجوم الفن فى جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها قلبي ارتاح كأول ألبوم بتقنية دولبي أتموس

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد