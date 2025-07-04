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عمرو دياب يفجّر أزمة بين محمد صلاح العزب وأيمن بهجت قمر لسبب صادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يفجّر أزمة بين محمد صلاح العزب وأيمن بهجت قمر لسبب صادم

عمرو دياب
عمرو دياب
منار نور

أثار الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب جدلًا واسعًا بعد تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وجه فيها انتقادًا غير مباشر لكلمات بعض الأغاني الجديدة التي يقدّمها الفنان عمرو دياب، معتبرًا أنها تفتقر إلى العمق الشعري والإحساس الصادق.

وقال العزب في منشوره:
«سيبك من الألحان والتوزيع والمزيكا والطبل والزمر والهيصة وعمرو دياب وتريند وفرحة الصيف وأنا مهما كبرت صغير.. ادخل على اليوتيوب، واقرأ الكلام اللي مكتوب تحت كل أغنية، كده راجل لراجل، من غير دوشة أو غلوشة».

وأضاف ساخرًا:«المفروض إن الكلام ده هو زبدة الزبد، وعصارة آلاف السنين من الشعر العربي والغنائي، وتجارب الحب والخذلان والجنون والفرح واللوعة، لكن لما تيجي تبص، مش هتلاقي لا صورة، ولا إحساس، ولا حتى جملة واحدة تعلق».

رد الشاعر أيمن بهجت قمر جاء سريعًا عبر خاصية التعليقات على منشور العزب، حيث عبّر عن استيائه من النبرة الهجومية، قائلًا:
«إحنا كمان بنشوف مسلسلات مملة وبتتذاع وبتتنسي، وبنسكت وبنحترم زمايلنا رغم اختلاف أعمالهم، فأقترح تراجع شغلك قبل ما تنظّر على ناس بتتعب وبتقدّم أعمال محترمة».

وتابع بهجت قمر:
«بنعدي على أعمال سطحية وبنحترم زمايلنا وبنراعي تعبهم، فمش مفروض نقسو بالشكل ده، وبصراحة أنا بشوف لك مسلسلات ساذجة جدًا ومكررة، لكن بحترم زمالتك وما بتكلمش».

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