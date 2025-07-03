عودة لسلسلة النجاحات.. عمرو دياب وعمرو مصطفى يحتلان المركز الأول والرابع في يوتيوب

يستكمل الهضبة عمرو دياب سلسلة النجاح مع رفيق المشوار الفنان الكبير عمرو مصطفى ويحتلان تريند يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتهما في ألبوم "ابتدينا".

وتحتل أغنية "ابتدينا" المركز الأول في تريند يوتيوب بعد ٤ ساعات فقط من طرحها، وهي من كلمات تامر حسين وچنا عمرو دياب، وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس.

كما يحتلان المركز الرابع بأغنية "ابتدينا"، والتي يتعاونان خلالها مع الشاعر تامر حسين والموزع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

وقال عمرو مصطفى: خطفوني تريند ١ وغناء رقم ١ ورفيق الطريق.

يشارك عمرو مصطفى بأغنيتان، في ألبوم الهضبة عمرو دياب في صيف ٢٠٢٥ الذي يحمل اسم "ابتدينا"، لتشهد الأغنيتان عودة سلسلة النجاحات التي جمعتهما على مدار أكثر من ٢٥ سنة.