محمد صلاح يشتري فيلا في تركيا بـ 10 ملايين دولار.. تعرف على تفاصيلها

كشفت تقارير صحفية تركية عن استثمار جديد للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال عطلته الصيفية الأخيرة، حيث قام بشراء فيلا فاخرة في مدينة بودروم التركية، بعدما أُعجب بها بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح قام بشرائها بقيمة تقدر بـ 400 مليون ليرة تركية (نحو 10 ملايين دولار).

ونشرت صحيفة "صباح" التركية، أن صلاح زار بودروم الأسبوع الماضي بدعوة من شريكه في الأعمال ببريطانيا أحمد كاراچول، وأعجب كثيرًا بالمنطقة، ما دفعه إلى اتخاذ قرار سريع بالاستثمار في مشروع Mare السكني بمنطقة كوتشوك بوك.

فيلا بتصميم فاخر وإطلالة بحرية

وتتميز الفيلا بإطلالة خلابة على البحر، وتشمل شاطئًا خاصًا وسطحًا للتشميس، إضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة مثل:

الحمام التركي

الساونا والسبا

مركز لياقة بدنية

غرفة سينما ومكتبة

سكن خاص للمساعدين

وتأتي هذه الخطوة في ظل بحث محمد صلاح عن تنويع استثماراته خارج الملاعب.

وكانت وسائل الإعلام التركية قد تناولت مؤخرًا أن صلاح دفع فاتورة عشاء بقيمة 60 ألف ليرة تركية في أحد مطاعم الأسماك الفاخرة ببودروم، كما حاول التخفي خلال إجازته بوضع قبعة ونظارات شمسية لتجنّب لفت الأنظار.

من جهة أخرى، عاد صلاح إلى مدينة ليفربول هذا الأسبوع للالتحاق بتحضيرات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، حيث التقطت عدسات الكاميرات وصوله إلى مركز تدريبات أكسا أمس، الثلاثاء، ويبدو عليه الحزن الشديد بعد وفاة زميله ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي.