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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار الغردقة.. ضبط راكب حاول تهريب 62 ألف إسترليني داخل أحذيته الشخصية

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن  على رحلة خطوط الطيران الانجليزية اشتبه محمد جابر مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنوده كندس مأمور الفحص ومحمد صبحي رئيس قسم الفحص تلاحظ وجود أشياء تكرارية .

وبالعرض على محمد سيد مراد نائب مدير  الإدارة قرر تكليف مينا نادي نصري مامور جمرك لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 62  ألف و 480 جنيه استرليني مخبأة داخل الأحذية في حقائبه الشخصية.

وقام بالجرد والتحريز كريم فتحى و أحمد رمضان وخالد صالح مأموري الجمرك بحضور هاني حافظ ومحمد طعيمه بالأمن الجمركي.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 24 لسنة 2022 وتحرير المضبوطات

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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