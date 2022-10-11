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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خنقوه وألقوا جثته في المصرف.. الإعدام شنقا للمتهمين بقتل سائق القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالقليوبية برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة بإحالة أوراق سائقين اثنين لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل سائق، بعد استدراجه وإلقاء شطة بوجهه وخنقه باستخدام قطعة قماش "كوفية" وإلقاء جثته بمصرف زاوية النجار دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية لسرقة سيارته التي يعمل عليها وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

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تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8763 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1096 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يحيي ا ع"،51 سنة، سائق، و"رضوان ر ع"، 40 سنة، سائق - مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، قتلا المجنى عليه "محمد مجدى صبري" سائق عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" موضوع الإتهام التالي، وما أن ظفرا به مستقل مركبة أجرة حتي قام المتهم الثاني بإلقاء المادة الحارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة المركبة التي كان يستقلها المتوفي وحال مقاومته قام المتهم الثاني بلف القطعة القماشية حول عنقه عقب أن أحكم غلقها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدين إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرقا المنقولات المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "أحمد محمد الدسوقي"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا أدوات "مادة حارقة، قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد كشفت تحريات رجال البحث الجنائي بالقليوبية، إلى اتفاق المتهمين فيما بينهم على سرقة السيارة قيادة المتوفي وما أن ظفرو به حتى باغته المتهم الثاني وقام بإلقاء مادة حارقة على وجهه، وتولى المتهم الأول قيادة السيارة وحال مقاومة المجنى عليه قان المتهم الثاني بلف قطعة قماشية حول عنقه حتى فارق الحياة ثم قام المتهمين بإلقائه بمكان العثور عليه وسرقة السيارة.
 

القليوبية شبرا الخيمة محافظة القليوبية مفتى الجمهورية الإعدام شنقا تقرير الصفة التشريحية

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