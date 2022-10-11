يشعر بالخيانة.. مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير

أكد تقرير صحفي، أن كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، يستهدف الرحيل عن النادي الفرنسي، في شهر يناير المقبل.

وعنونت صحيفة “ماركا” الإسبانية:" مبابي ينفجر.. يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في يناير !!! المهاجم الفرنسي يود التوقيع لريال مدريد ، لكن النادي الفرنسي سيفتح الأبواب أمامه فقط للذهاب إلى ليفربول".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن العلاقة بين كبيان مبابي وباريس سان جيرمان منقطعة تمامًا، لدرجة أن بطل العالم 2018 يعمل على مغادرة بارك دي برينس في يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة باريس سان جيرمان رحبت برحيل مبابي في نهاية الموسم، ولكن بشروط، الشيء الرئيسي الذي سيفاجئ القليل هو أن مصيره ليس ريال مدريد، يمكن أن ينتقل إلى أي مكان باستثناء سانتياجو برنابيو قد يكون ليفربول ، الذي حاول بالفعل في عام 2022، هو الخيار الوحيد الممكن.

وتابعت الصحيفة، أن تدهور علاقة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بـ فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وراء رفض إدارة النادي الفرنسي لاعب مبابي إلى النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كيليان مبابي يشعر بالخيانة من قبل إدارة باريس سان جيرمان، بسبب عدم الوفاء بوعدها لاقناعه بتجديد عقده.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو من عام 2025.

أرقام مبابي:

شارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 12 مباراة في مسابقتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سجل 11 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كيليان مبابي 160 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.