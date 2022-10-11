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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقوط لوح خشب على المحتفلين.. احتفالية حب بعد فوز مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

انتخابات نقابة المهن
انتخابات نقابة المهن الموسيقية

تحول مقر انتخابات نقابة الموسيقين لمظاهرة حب وسط هتافات لمصطفي كامل بعد فوزه بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

ووسط احتفالات مؤيدي مصطفي كامل سقط عليهم  لوح خشبي ما أدي إلي حالة من الهرج والمرج على سلم نقابة المهن التمثيلية التي يقام بداخلها الانتخابات.

وجرت انتخابات نقابة المهن الموسيقية اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.
 

وأقيمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية - بفروعها سالفة الذكر - في الفترة من التاسعة صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، وحتى الخامسة مساءا.
 

وتمت عملية التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بطريقة الكترونية، حيث يقف الناخب أمام شاشة تعمل باللمس ويختار مرشحه ثم يلمس كلمة تصويت لتتم العملية بنجاح، كما يتيح التصويت الإلكتروني للناخب إبطال صوته، حيث يلمس كلمة إبطال التصويت، بدلا من اختيار المرشح.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية
انتخابات نقابة المهن الموسيقية
انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وأقيمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، بالنظام الإلكتروني، لإعلاء الشفافية، ومراعاة الدقة والسرعة في عملية فرز الأصوات، حيث يقوم كل فرع للنقابة بالمحافظات بعد الأصوات إلكترونيا، وطباعة التقرير وإثباته بمحاضر الفرز، ومن ثم تجميع النتائج على الفور لإعلان النتيجة النهائية.

وأقيمت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تحت إشراف النيابة الإدارية، وذلك بعد مخاطبة من اتحاد النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) للنيابة الإدارية للإشراف على العملية الانتخابية كاملة. 

وخاض انتخابات نقابة المهن الموسيقية، للمنافسة على مقعد النقيب العام، كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي.

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