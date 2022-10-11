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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها معجون الأسنان.. أستاذ أمراض جلدية يوضح أسباب ظهور غمقان حول الفم

الدكتور عاصم فرج،
الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل

قال الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، إن هناك 5 أسباب لحدوث غمقان حول الفم منها معجون الأسنان، معقباً: "لازم ناخد معجون سنان مفيهوش فلوريد وبالتالي هيكون طعمه وحش .. ومنطلعش المعجون برة أسنانا". 
وأضاف "فرج" خلال لقائه مع برنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الموالح وجميع أنواع الفاكهة من أول المانجا وحتى البرتقال والليمون تعمل أيضاً غمقان حول الفم.  
وتابع أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، أن اللعاب أيضاً سبب في غمقان حول الفم، مشيراً إلى أن هناك علاجا لهذه الفطريات الموجودة حول الفم.  

أستاذ أمراض جلدية غمقان حول الفم معجون الاسنان برنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا فضائية سى بى سى

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