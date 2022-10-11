تسبب ألما شديدا.. طرق علاج الدوالى أثناء الحمل

يعد علاج الدوالي أثناء الحمل من الأمور غاية الأهمية التى ترغب النساء فى معرفتها للتخلص من الألم الشديد فى القدمين والساقين.

نعرض لكم طرق علاج الدوالي أثناء الحمل وفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic ” .



نظرًا لأن الدوالي عادة ما تكون غير ضارة وتتحسن بعد ولادة طفلك فعادة لا يعالجها مقدمو الرعاية الصحية.

ومع ذلك يمكنك اتخاذ خطوات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض أو منع تفاقم الدوالي:

تجنب الوقوف أو الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة للمساعدة في استمرار حركة الدم.

تمرن بانتظام وتأكد من مراجعة مقدم الخدمة الخاص بك أولاً للتأكد من أن التمرين آمن لك أثناء الحمل).

قلل من كمية الصوديوم في نظامك الغذائي ، والذي يمكن أن يسبب التورم.

ارفع قدميك من وقت لآخر للمساعدة في عودة تدفق الدم إلى قلبك.

نم على جانبك الأيسر للتخلص من الضغط على الوريد الأجوف السفلي. هذا هو الوريد الكبير الذي ينقل الدم من ساقيك إلى قلبك.

افرد ساقيك عند الجلوس لتحسين الدورة الدموية.

ارتدِ جوارب طويلة داعمة أو لباس ضيق أو جوارب لمنع تجمع الدم في ساقيك وتسمى هذه أيضًا الجوارب الضاغطة.

إذا لم تختفي الدوالي من تلقاء نفسها بعد الولادة ، يمكنك التحدث إلى مزودك حول خيارات العلاج. يمكن أن يشمل ذلك العلاج بالتصليب والعلاج بالليزر والجراحة .