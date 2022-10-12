يحيى قنديل ينضم لشركة تذكرتي .. ويجتمع بمؤمن زكريا

انضم يحيى عمرو قنديل، أحد الأبطال من ذوي الهمم إلى شركة تذكرتي ليتولى منصب إخصائي التسويق الرياضي .

يحيي قنديل حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتخصص في الإدارة الرياضية من جامعة اسلسكا (مصر)، والدبلومة الأمريكية، ويجيد التحدث بثلاث لغات، كما يعد أول شخص ذو متلازمة داون في العالم يحصل على هذه الدرجة في هذا التخصص.

كما تم تكريم يحيي قنديل من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بصفته بطلاً من أبطال ذوي الهمم.

حرص مؤمن زكريا المستشار الرياضى لشركة تذكرتى على استقبال يحيى قنديل في أول يوم عمل له بالشركة.