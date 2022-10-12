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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أهم حدثين في نوفمبر

قمة المناخ تجمعنا..سالم راشد يدعو الشباب للاحتفال باليوم الوطني العماني بطريقة مختلفة

سالم راشد مع السيدة
سالم راشد مع السيدة حُجيجه بنت جيفر آل سعيد

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف فيه مدون عماني كواليس الاستعداد لليوم الوطني العماني، المقرر الاحتفال به في 18 نوفمبر المقبل.

وقال  البلوجر العماني سالم راشد، في مقطع فيديو "ستوري" عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "ستحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني الـ 52 خلال شهر".

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وأشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إقامة قمة المناخ في مصر cop 27، مطلع نوفمبر المقبل، وتابع: "أنا من المدعوين لحضور القمة باعتباري واحدا من الشباب العماني، وسأحتفل بعيد بلادي الوطني هناك".

وأشاد بالجهود المبذولة لإقامة قمة المناخ، ويقول: "أعتقد أنهم أهم حدثين أنتظرهم في نوفمبر 2022 ونختم بهما العام".

بلوجر عماني يشيد بقمة المناخ

ورغم أنه من المعتاد الاحتفال باليوم الوطني العماني بالعادات التراثية للبلاد، لكن على حد وصفه فإنه يستعد للاحتفال به بطريقة مختلفة هذا العام، عبر زيارته مصر، وبحث سبل الحفاظ على المناخ ونقلها إلى عمان.

ويستكمل البلوجر سالم راشد: "باعتباري واحد من المؤثرين لشباب عمان، أرى أن هذا دورنا الآن للاستعداد لكل حدث مهم يفيد الأجيال القمة وأدعو كل المدونين في عمان وخارجها للاهتمام بالأحداث الهامة المقامة في الدول المجاورة".

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