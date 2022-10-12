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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي أبوجريشة: ضربة البداية أمام الأهلي حافز كبير للإسماعيلي.. وجاريدو «صفقة الموسم»

جاريدو
جاريدو

علَقَ علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق على قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، والتي أسفرت عن مواجهة الدراويش للنادي الأهلي في الأسبوع الأول، والمقرر له 18 أكتوبر الجاري.

وقال "أبو جريشة" في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة TeN: 
"مواجهة الإسماعيلي للأهلي في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، حافز جيد للاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدو، واحتكاك قوي في بداية الموسم، كما أتمنى أن تقام المباراة على ستاد الإسماعيلية، وهذا أمر طبيعي وحق مكفول لجميع الأندية أن تخوض مبارياتها على ملاعبها".

وأضاف: "خوان كارلوس جاريدو إضافة قوية للنادي الإسماعيلي هذا الموسم لما لديه من خبرات عديدة في الكرة المصرية والعربية مع النادي الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي وغيرهما، وكنت أتمنى التعاقد معه منذ فترة طويلة، و أرى أنه قادر على إعادة الدراويش لمكانته المعهودة وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي".

الاسماعيلي الأهلى الدوري المصري جاريدو النادي الأهلي

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