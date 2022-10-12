مرتضى منصور يرشح «فيريرا» رئيساً لنادي الزمالك.. ورد مثير من المدرب |فيديو

رشَّح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، لرئاسة القلعة البيضاء مستقبلاً.

وبثَّ المستشار مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب فيديو له مع البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قائلاً له: “جماهير الزمالك بتحبك أكثر مني، ليرد المدرب البرتغالي قائلاً، هذا ليس صحيحًا”.

وتابع المستشار مرتضى منصور موجهاً حديثه لـ فيريرا: “عايزين نعملك عضوية وترشح نفسك لرئاسة نادي الزمالك، ليرد المدرب البرتغالي قائلاً: ”حاجة عمري ما هكونها أني أكون رئيسًا لنادي الزمالك".

وأضاف فيريرا: “مش هكون كدا بسبب أن الموضوع صعب ومفيش حد يقدر يحل محل المستشار مرتضى منصور”.

فيريرا ومرتضى منصور

واختتم مرتضى منصور بسؤاله لـ فيريرا عن وجود مشكلة ليرد المدرب البرتغالي قائلاً: “لا توجد مشاكل”.