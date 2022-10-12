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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس جديدة|شوبير يكشف سر تغير وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سر تحول صفقة انتقال مصطفى شلبي، نجم نادي إنبي إلى الزمالك عن الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التعاقد مع مصطفى شلبي رسمياً، ليكون لاعباً في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “حدث حوار بين محمود الخطيب، رئيس نادي النادي الأهلي، وأيمن الشريعي، رئيس نادي انبي، بشأن ضم مصطفى شلبي، حيث أخطر الخطيب رئيس انبي، أن النادي الأهلي يفوض أمير توفيق، مدير التعاقدات لحسم الصفقة”.

وتابع: “إنبي بدأ الكلام ب30 مليون جنيه، ثم خفض المبلغ إلى 25 مليون جنيه، وتدخل تامر النحاس، وكيل اللاعب، واستمرت المفاوضات، ومصطفى شلبي، كان مصممًا على الانضمام للأهلي”.

وأضاف: “عرض الأهلي وصل إلى 15 مليون جنيه، ومصطفى شلبي، عرض تحمل 5 ملايين جنيه، من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، الأهلي كان يرغب في إجراء صفقة تبادلية وهو ما رفضه نادي انبي، الذي كان يرغب في الحصول على مقابل مالي، لأنه يحتاج سيولة مادية لضم بعض اللاعبين”.

دخول المصري في صفقة مصطفى شلبي

وأكمل: “الأهلي بدأ ينسحب من صفقة مصطفى شلبي، حتى قرر صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب، والنادي المصري دخل في الصفقة وعرض مقابل مالي أكبر من عرض الأهلي، مسؤولو انبي، أخطروا الأهلي بعرض المصري، ولكن الأهلي تمسك بموقفه وصرف النظر عن ضم اللاعب”.

وأستطرد: “تامر النحاس، وكيل اللاعب بدأ التحرك وعرضه على نادي الزمالك، لأنه يرغب في الحصول على أعلى سعر، تامر أخذ اللاعب وذهب به إلى نادي الزمالك، للتفاوض على انضمامه للقلعة البيضاء”.

وأشار: “حتى الساعات الأخيرة نادي انبي، كان رافضًا الحصول من نادي الزمالك على شيكات أجلة لأن كان هناك مشكلة سابقة في صفقة إسلام عوض، الذي انتقل للزمالك مقابل 7 ملايين جنيه، حيث حصل انبي على مبلغ ولم يحصل على المبلغ الباقي”.

واختتم: “إنبي صمم على حصوله على 23 مليون جنيه، 20 مليون جنيه قيمة الصفقة، و3 ملايين جنيه القيمة المضافة، بالإضافة إلى إعارة اللاعب أحمد عيد”.

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