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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هناء حمزة: اتحاد الطائرة مهضوم حقه إعلاميًا.. ونعمل ما يُمليه عليه ضمائرنا|فيديو

صدى البلد

قالت هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ووالدة مريم مصطفى لاعبة الأهلي، إن الاتحاد ليس له ظهر، ومُقصر من الناحية الإعلامية بعض الشيء لكنه يؤدي المطلوب منه.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنها لم تر قرارًا بعدم استقدام ليبرو أجنبي وتفاجأت بأن الأهلي تعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز.

تعليق هناء حمزة

وتابعت «والله اتحاد الطائرة قد يتم حله والناس تستريح خالص، واحنا لا نحابي لنادٍ على غيره، ونعمل ما يُمليه عليه ضمائرنا».

واختتمت «لا أخاف إلا الله، ولا أخشى مسئولاً في أي نادٍ، وأفعل ما أراه صحيحًا فقط، حتى لو تم عرض موضوع ما عليَّ أقول رأيي فيه بوضوح، وكل الهجوم الذي نتعرض له من الأهلي، ولن أتحدث عن سرقة العقود التي اعترف بها عامل البوفيه، لأن الأمر متروك للنيابة».

الأهلى هناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري الاتحاد هاني حتحوت

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