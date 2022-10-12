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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشر نيكي ينخفض 0.18% في بداية التعامل في طوكيو

المؤشر نيكي
المؤشر نيكي

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، وهبط نيكي 0.18 في المئة إلى 26353.22 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21 بالمئة إلى 1867.27 نقطة. 

فيما أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض مع ظهور مؤشرات من بنك إنجلترا على أنه سيدعم سوق السندات في البلاد لثلاثة أيام أخرى فقط مما زاد من توتر السوق. 

تراجع أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعى بمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

وبحسب البيانات الأولية، هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق 24.86 نقطة أو 0.69 في المئة إلى 3587.53 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 114.28 نقطة أو 1.08 في المئة إلى 10427.83 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 23.13 نقطة أو 0.08 في المئة إلى 29226.01 نقطة. 

وبحسب وكالة رويترز، فأن الأسهم في الولايات المتحدة أغلقت متباينة في نهاية تداولات أمس الثلاثاء، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات الخدمات الصحية، السلع الاستهلاكية والمؤسسات العامة. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، الاتصالات والمالية، حيث قادت المؤشرات للأسفل.

وعند نهاية التداولات في نيويورك، مؤشر داو جونز الصناعي زاد بنسبة 0.12%، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ضعُف بنحو 0.65% ومؤشر ناسداك انخفض بنحو 1.10%.

ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم شركة أمجين (NASDAQ:AMGN)، الذي ارتفعت قيمته 5.72% أو 13.29 نقطة وبلغ سعره 245.44 عند الإغلاق. في المقابل، سهم وول مارت ستورز (NYSE:WMT) واصل ارتفاعه عند 2.59% أو 3.35 نقطة وأغلق عند سعر 132.67، في حين سهم Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA)‎ زاد 2.42% أو 0.77 نقطة بسعر 32.61 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للأداء الأضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم جي بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE:JPM) منخفضا عند 2.89% أو 3.03 نقطة وتداول عند مستويات 101.96 عند الاغلاق. سهم شركة والت ديزني (NYSE:DIS) تراجع بمقدار 2.16% أو 2.06 نقطة عند سعر 93.10، أما سهم مجموعة جولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) أغلق على هبوط عند 2.11% أو 6.33 نقطة بسعر 294.21.

المؤشر نيكي بورصة طوكيو المؤشر توبكس ستاندرد آند بورز بنك انجلترا سوق السندات

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