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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وفنزويلا تدينان التدخل الأمريكي في شئون الدول

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف

 بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتنامى الحوار السياسي والتعاون العملي بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية.


ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي قدم خلال اللقاء الإيضاحات اللازمة فيما يتعلق بقبول انضمام مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا الاتحادية بما يتماشى مع حق هذه المناطق في تقرير المصير".

 
كما أعرب الجانبان خلال اللقاء عن إدانتهما الشديدة للتدابير القسرية غير القانونية أحادية الجانب التي تستخدم كأداة للتدخل في شؤون الدول ذات السيادة .. فيما أكد الجانب الروسي دعمه لجهود السلطات البوليفارية في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".

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