خلال الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف سر تعاقد الأهلي مع 3 صفقات فقط

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر تعاقد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع 3 صفقات فقط، خلال الميركاتو الصيفي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع كلا من شادي حسين ومصطفى سعد الشهير بـ “ميسي”، والبرازيلي برونو سافيو.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “الأهلي في الميركاتو الصيفي اشتغل على أمرين الأول شادي حسين ومصطفى سعد (ميسي)، كلنا شوفنا شادي حسين، في مباراة الاتحاد المنستيري، ظهر بشكل أساسي وبرونو سافيو، ظهر أيضًا بشكل أساسي وقدم أداءً جيدًا، بينما مصطفى سعد، لم يكن متواجدًا مع البعثة”.

وتابع: “الأهلي اشتغل على اللاعبين الصغار مثل كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان وزعلوك وعدد من اللاعبين الأخرين، الأهلي ينظر إلى المستقبل لذلك اختار الذهاب لتلك التجربة”.

وأضاف: “السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مبيحبش زحمة في الملعب، فهو يحب التركيز مع اللاعبين في التمرين والتكتيك، لذلك يرغب في وجود عدد معين في الملعب”.

واختتم: “كولر، أخطر إدارة الأهلي بعدم حاجته لصفقات جديدة، واكتفى باللاعبين المتواجدين معه”.

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز بنتيجة 0/1 في مباراة ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الاتحاد المنستيري التونسي.