بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اسم الصفقة الوحيدة التي تكتمل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “الأهلي لم يضم لاعبين جددًا وفقًا لرغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر”.

وتابع: “الصفقة الوحيدة التي فاوضها النادي الأهلي هو اللاعب البرازيلي مارسينهو ولكن مغالاة النادي الياباني عطلت الصفقة”.

وأضاف: “حيث طلب النادي الياباني من الأهلي 5 ملايين دولار ثم وصلت إلى 3 ملايين دولار لكن الفريق الياباني طلب الفلوس كاش”.

واختتم: “فكان من الصعب أن يتم إرسال الفلوس مرة واحدة نظراً لمعاناة جميع الأندية المصرية من أزمة مالية”.

الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز بنتيجة 0/1 في مباراة ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الاتحاد المنستيري التونسي.