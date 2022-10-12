خبيرة تحذر: تناول الشاى بعد الطعام مباشرة يسبب الأنيميا

كشفت الدكتورة منى عبد المطلب استشارى التغذية العلاجية أسباب الانيميا وقدمت روشتة طبية ونصائح للتغلب عليها .



وقالت " عبد المطلب " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن نسب انتشار الانيميا عالميا فى ارتفاع متزايد والتى تتعلق بالوعى الغذائى خاصة أن المصادر النباتية امتصاصها منخفض ولا يمكن الاعتماد عليها بمفردها فى التمثيل الغذائى تجنبا للإصابة بالانيميا مطالبة بخلط مصدر حيوانى مع النباتى وتقديمه للأطفال وعلى سبيل المثال خلط اللحم المفروم ب الخضروات ، وتناول العسل الأسود ، الخضروات الورقية الداكنة والتى تعد مصادر حديد وفيتامينات مفيدة

ولفتت إلى بعدم تناول العسل الأسود بمفرده لمحاربة الانيميا ولكن يجب الاعتماد على تناول المصادر الحيوانية ومنها اللحم ، البيض ، الخضروات الورقية ، السلطة الخضراء ، مشيرة إلى أن وضع الليمون على السلطة الخضراء تحسن نسب الحديد فى الجسم والبعد عن تناول الشاى بعد تناول الطعام .